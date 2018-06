Ivana explica porqué cambia el Valencia por el Levante

Ivana Andrés ha asegurado durante su presentación, este viernes, que la decisión de cambiar el Valencia por el Levante "no ha sido fácil". La nueva jugadora granota ha reconocido este viernes que a pesar de que tenía "otras posibilidades y destinos" ha escogido el equipo de Kino García porque fue el que más le ha ilusionado y motivado.

"El Levante es el que más me ha ilusionado, encajado y motivado. Para mí no ha sido fácil tomar esta decisión pero es un proyecto muy ambicioso y por ello he decidido afrontar esta nueva etapa. Las costumbres están para cambiarlas", ha dicho la defensa internacional en la rueda de prensa.

Ivana ha estado desde la temporada 2009-10 en el Valencia y se despidió del equipo valencianista en mayo, después de haber decidido no renovar su contrato. "Empiezo una etapa muy bonita y feliz, estoy muy contenta de estar aquí, agradecerle al Levante el esfuerzo por ficharme. Es una decisión difícil porque son muchos años, quiero agradecerle al Valencia todas las temporadas que he estado, allí he crecido pero estoy dispuesta a seguir creciendo en el Levante y muy ilusionada", ha indicado.

La jugadora valenciana se ha referido al proyecto que está completando el Levante y ha recordado que sólo con fichajes no se garantiza el éxito deportivo. "Esto se trata de trabajo y más trabajo, ilusión, compromiso, profesionalidad, y ya veremos dónde podemos llegar. Además, Ivana ha asegurado que es "pronto" para analizar los objetivos del equipo. "Hay que intentar hacerlo lo mejor posible, aspirar al máximo siempre, quedar lo más arriba e intentar dar lo mejor cada una de nosotras", ha finalizado.