El bronce aguarda al Atlético Levante

"Nos jugamos todo a una carta". Así de claro se mostró el capitán del Atlético Levante, Fran Manzanara en declaraciones a SUPER. El filial granota se juega en 90 minutos el trabajo de toda una temporada.

Tras desaprovechar la eliminatoria de campeones ante el Calahorra, el conjunto valenciano se rehizo ante el Racing Villalbés y tiene ante la UD Ibiza una nueva oportunidad alcanzar la Segunda B. No se antoja como una misión sencilla ya que el tanto en el minuto 94 de Gregori obliga al plantel de Olaizola a remontar en Buñol por primera vez en lo que llevamos del 'play-off'. El capitán granota destacó que el equipo ha olvidado en traspié de Can Misses y que está centrado en cumplir el objetivo este domingo mejorando la efectividad de cara a la portería. "No podemos lamentarnos de la ida porque el resultado quedó ahí. Debemos intentar mejorar lo que hicimos en su campo. El acierto puede estar o no, depende del día", indicó.

Uno de los detalles que deberá controlar Javier Olaizola será la ansiedad de sus jugadores por conseguir el gol que iguale la eliminatoria, tal y como también apuntó Manzanara. "Ya teníamos que marcar un gol aunque hubiéramos quedado 0-0 aunque es verdad necesitamos dos para pasar. Vamos a intentar meter ritmo al partido pero sin caer en la precipitación", afirmó.

En cuanto a la mentalidad de los futbolistas, el centrocampista manchego enfatizó la mentalidad optimista de la plantilla empezando por el técnico. "El entrenador siempre nos da un mensaje positivo. En el vestuario se cree firmemente en que vamos a remontar. En las caras de mis compañeros no he visto preocupación, sino optimismo", reconoció el capitán.



Paco López, pendiente

El aspecto físico será igual de importante que el mental. En el choque de ida las altas temperaturas pasaron factura a los jugadores de ambos equipos, una situación que hoy se podría repetir. A ello se añade el desgaste de estar jugando casi once meses tras haber comenzado la pretemporada el pasado julio como recordó Fran Manzanara. "La gente pensaba que podría ser fácil pero se está viendo que no. Son muchos meses de trabajo y ahora tenemos enfrente a un equipo complicado, con buenos jugadores y un presupuesto alto que nos va a obligar al máximo", dijo.

El capitán del Atlético Levante enfatizó el apoyo recibido por parte de Paco López y del presidente Quico Catalán durante toda la campaña. "Paco López es una persona muy cercana y que ha estado muy próximo a nosotros siempre. En muchas ocasiones ha bajado al vestuario a animarnos y sabemos que está con nosotros. Una de las cosas que llaman la atención del Levante es la cercanía de los dirigentes con nosotros. Sabemos que nos podemos apoyar en ellos y que están constantemente pendientes de nosotros", comentó.



Se espera lleno en Buñol

Las gradas de la Ciudad Deportiva de Buñol estarán llenas tras agotarse todas las localidades. Se espera también la presencia de seguidores de la UD Ibiza que se desplazaron al igual que la expedición balear hasta València. Javier Olaizola ha convocado a todos sus jugadores disponibles. En el once inicial, la única duda estriba en el lateral zurdo donde podría jugar Aly o Iván Moreno.

La UD Ibiza realizó una sesión de trabajo en las instalaciones de Cracks. Rufete repetirá casi con toda probabilidad el mismo equipo del partido de ida con la vuelta al equipo de De las Heras.