Lerma pone su granito de café

Jefferson Lerma puso su granito de café en la victoria de Colombia ante Polonia. El centrocampista granota jugó los últimos 20 minutos tras sustituir a Quintero, una de las novedades del once y a la postre también clave en la victoria (0-3). Pékerman, amigo como es de jugar al despiste, aseguró en la previa que para él "era una tentación" juntar a James y a Quintero en el once, aunque dejó entrever que eso era algo que difícilmente haría. Sin embargo, sorprendió y se atrevió a poner de inicio, por fin, a las dos zurdas de más talento de la Selección Colombia.

Y es que, aunque acabó participando, el once inicial de Colombia trajo malas para Jefferson Lerma en particular y para el Levante UD en general. El granota pagó los platos rotos de la derrota de Colombia en la primera jornada del Mundial contra Japón. Después de haberle dado la titularidad en el debut, Pékerman prescindió de él en el once. Wilmar Barrios ocupó su lugar en el centro del campo, donde también fueron novedad Abel Aguilar y James.