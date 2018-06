Coke: 1´7 millones tienen la culpa

La semana que empieza Coke Andújar debe ser definitiva para el fichaje de Coke Andújar por el Levante. La pasada, después de un periodo de reflexión, el lateral dio el 'sí' al club granota condicionado al acuerdo de traspaso con el Schalke. Y esto último es justamente lo que falta. Los alemanes piden algo menos de dos millones de euros por él, aunque la cantidad podría ser incluso menor en función de si los pagos son al contado o a plazos y por objetivos; les quedan 1,7 millones de euros por amortizar de la incorporación del lateral en 2016.

La oferta al lateral es para las tres próximas campañas más un aumento salarial. La intranquilidad de semanas anteriores en Orriols venía motivada porque en el Ciutat se sabía que Coke tenía más ofertas para la próxima campaña. Entre otras, se ha especulado en Alemania con una del Villarreal por si no continuase el serbio Antonio Rukavina.

Los contactos entre el Levante y el agente del lateral, Iñaki Espizua, han sido constantes desde final de temporada. En estos siempre ha quedado de manifiesto que Coke quedó muy satisfecho de su estancia en el Levante y que ante el interés de clubes similares en objetivos, el club de Orriols siempre iba a ser su opción prioritaria.

Con el ok del jugador queda todavía la segunda parte de la operación que no es otra que llegar a un acuerdo con el Schalke, club con el que Coke tiene contrato hasta el 2019. En el Levante se trabaja en la rebaja de la cantidad de partida alemana. Una de las opciones pasa por pagar un millón de euros fijo y el resto en unas variables que no sean muy complicadas de conseguir; otra, en cerca 1,5 millones al contado.



Negociación compleja

La negociación no se presume sencilla. El Schalke ha mostrado posturas cambiantes con el paso del tiempo. La cesión de Coke dejó entrever que el conjunto alemán no contaba a nivel deportivo con el jugador, situación que se repitió nada más concluir la temporada. Sin embargo hace unos días se filtró en Alemania que el conjunto germano había comunicado al lateral la intención de contar con el futbolista la próxima campaña.

En Orriols se tiene claro que todos estos movimientos tienen como objetivo intentar sacar el mayor rédito económico a la operación con solo un año más firmado en Gelsenkirchen. A todo esto en el Schalke no se olvidan los cinco millones de euros que en su día pagaron por el jugador al Sevilla.



Se quiere cerrar ya

Con la pretemporada cada vez más cerca, el conjunto granota podría incluso apelar a la fuerza que puedan hacer el propio Coke y su representante para tratar de acercar las posturas. El objetivo es que el andaluz trabaje desde el inicio con Paco López para abordar de inmediato más operaciones pendientes