¿Se quedarán los héroes del ascenso?

Después de unos días de descanso, por la resaca de la celebración del ascenso a Segunda División B, la dirección deportiva se va a poner manos a la obra con el proyecto de la siguiente temporada para el Atlético Levante en Segunda B. La idea del club es la de mantener el grueso de un bloque que ha hecho una grandísima temporada en la Tercera División más destacada de los últimos siete u ocho años. Sin embargo algunas de las piezas más importantes todavía no tienen clara su continuidad en la entidad granota.

El primero de ellos es Álex Cortell. El delantero valenciano ha finalizado la 2017/18 como un tiro con diez goles en los últimos diez partidos. Cortell ha marcado esta campaña 18 dianas y ha sido máximo goleador ex aequo de la promoción de ascenso. El jugador ha demostrado su valía para la categoría de bronce y no ha pasado desapercibido para otros clubes. De hecho al menos tres, uno de la Superliga griega, otro alemán y un último de Japón han preguntado por la situación del futbolista. Cortell no tiene contrato para el próximo año y por lo tanto su continuidad está en el aire. El ariete llegó de la mano de Paco López, al que ya conocía de la etapa de ambos en el Mestalla.

En el caso de Javi Olaizola su trabajo en poco tiempo con el filial está bien considerado por el club. El técnico acabará su vinculación el próximo 30 de junio y no hay ninguna cláusula renovatoria, por lo que habrá que negociar llegado el momento. Aunque tiene alguna oferta para salir de la entidad, la prioridad es granota. Cuerpo técnico y jugadores ya están de vacaciones y será el club quien debe valorar qué necesita el equipo para competir en un escalón superior.



Mimbres para competir

A partir de ahora con el objetivo cerrado y la temporada finalizada, la dirección deportiva se sentará a estudiar con qué proyecto saldrán a competir en una categoría tan complicada como la Segunda División B. El Atlético Levante cuenta con gran parte del bloque bajo contrato: Hacen, Aly, Shaq, Joan, Manu Viana, Cárdenas y Olmedo. Junto a Cortell otros tres jugadores quedan libres este verano: Andreu, Tendillo y Káiser.

Asimismo también se deberá valorar qué se hace con los futbolistas cedidos como Pepelu (Hércules) o Joel Cañaveras (Badalona) entre otros nombres. A priori la base es buena y existe un buen ramillete de futbolistas que han evolucionado y se han asentado durante este año como por ejemplo Hacen y Shaq, que han debutado en Primera División.