Lerma se despide del Mundial con una monumental ´rajada´

El centrocampista colombiano Jefferson Lerma consideró "una vergüenza" el arbitraje del partido de octavos de final del Mundial de Rusia que su selección disputó contra Inglaterra aunque dijo que no fue el motivo de la derrota.

"El arbitraje ha sido una vergüenza, pero no hemos perdido por eso. Lastimosamente le faltó carácter al árbitro en muchas jugadas puntuales y con el VAR no ayuda mucho", dijo el jugador del Levante después de que Colombia cayera en octavos de final del Mundial en la tanda de penaltis contra Inglaterra.

"Me quedo con la entrega de cada uno de mis compañeros, la unión ha sido lo más bonito de este grupo, queda resaltar eso y nos tenemos que sentir orgullosos", agregó.

Lerma destacó la experiencia que supuso para él vivir un Mundial de fútbol por primera vez. "Estoy contento por todo lo que viví, muy bonito, con mis compañeros, una experiencia más a sumar a mi vida", dijo. Pero también destacó la tristeza que se sintió en el vestuario. "No había palabras para decir lo que sentíamos en ese momento, pero cada uno de este grupo tiene que estar orgulloso de su trabajo", comentó.