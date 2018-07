Primera oferta granota para fichar al portero deseado

El CD Numancia ya ha recibido una primera oferta en firme del Levante UD por su guardameta, Aitor Fernández. Ha sido esta misma semana y ahora mismo en Orriols se está a la espera de respuesta de la entidad de Los Pajaritos puesto que el conjunto azulgrana piensa muy en serio en el que ha sido uno de los mejores arqueros en la categoría de plata del fútbol español para reforzar la portería en la campaña que está a punto de dar comienzo.

La elección del guardameta guipuzcoano no es casualidad. En el club se tienen informes de él desde años atrás y a esa circunstancia hay que añadir un factor clave como es la presencia de Paco López en el banquillo azulgrana. El técnico de Silla, de hecho, le tuvo a sus órdenes ya en el filial del Villarreal durante dos temporadas distintas y sabe tanto lo que le puede aportar el arquero en lo deportivo como en lo grupal.

Hasta ahora el Levante había contactado con el meta, pero el de esta semana ha sido el primer contacto entre clubes formal, con una oferta en firme, aunque de momento no hay acuerdo. De hecho según la información que maneja SUPER, aunque no ha habido respuesta, las posturas están todavía lejanas. La cláusula de rescisión del todavía guardameta del Numancia es de 1,5 millones de euros después de que ampliase su contrato que inicialmente expiraba en junio de 2018 y posteriormente pasó a prolongarse hasta junio de 2020. La primera oferta realizada por el Levante, según fuentes próximas al club soriano, aún dista mucho de esa cantidad y aunque todo apunta a que el Numancia no exigirá la totalidad de la cláusula, ese primer intento va a ser insuficiente.

El club ya le ha comunicado a Raúl Fernández, pese a que tiene contrato en vigor, que lo mejor para él sería buscar una salida,