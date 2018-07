Bardhi: "Este año espero marcar muchos más goles"

El centrocampista del Levante Enis Bardhi ha asegurado este viernes en su primer día de trabajo que en la próxima temporada espera marcar "muchos más goles" que los nueve que anotó el pasado curso.

"En la pasada temporada marqué nueve goles y yo siempre quiero estar mejor cada año", dijo Bardhi en la rueda de prensa después de pasar las pruebas médicas con su equipo.

Bardhi se convirtió en el segundo máximo goleador del equipo por detrás de José Luis Morales, pero insistió en que a él lo que le preocupa es que gane su equipo.

"Siempre me preguntan por las faltas, pero yo quiero trabajar y que mi equipo gane. Si no marco, sea de falta o de juego, no pasa nada. Yo solo quiero ayudar a mi equipo y que mi equipo esté bien", comentó.

El centrocampista macedonio subrayó que deben lograr la permanencia sin el sufrimiento del año anterior. "Esperemos quedar igual que en la última Liga, pero sin sufrir tanto. Sabemos que va a ser difícil, pero es normal. Ahora sólo tenemos que prepararnos para la nueva temporada", declaró.

Bardhi también se refirió a la continuidad en el equipo de Erick Cabaco y Coke Andújar. "Estamos muy felices por Cabaco y Coke porque los conocemos, son muy buenas personas y jugadores y esperamos que en los próximos días vengan otros fichajes", finalizó.