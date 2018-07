El central más caro de la historia

Erick Cabaco fue presentado este mediodía como jugador del Levante. Acompañado por Quico Catalán y Tito, el defensa uruguayo se ha mostrado visiblemente emocionado en un día importante para él tras ejecutar el club la opción de compra por 2 millones de euros y que vincula al uruguayo con los granotas hasta junio de 2022. Sus compañeros Morales y Campaña han querido arropar al jugador en el acto.

El presidente Quico Catalán ha tomado la palabra para mostrar su satisfacción por haber conseguido el fichaje de un jugador que cumple el prototipo de lo que busca el club. "Es un día bonito para el Levante y para Erick. Doy gracias a su esfuerzo y profesionalidad que ha demostrado desde el primer día que llegó al vestuario. Hemos visto cosas en él vitales para la construcción de un proyecto como el de saber entender su rol en cada momento con respeto y profesionalidad. Hoy están Campaña y Morales pero todo el vestuario estaría aquí alegrándose de la presencia de Erick como jugador del Levante. Su aportación ha sido fundamental para conseguir el objetivo. Es presente y futuro del Levante. El vestuario necesita jugadores como Cabaco", ha señalado.

Erick Cabaco ha reconocido que sintió una gran felicidad cuando se enteró de su fichaje por el conjunto granota. "Me emocioné cuando me enteré que seguía. Los que más me han aportado han sido mis compañeros. Estoy agradecido a todo el club", ha afirmado.

El central uruguayo ha destacado que su estancia en el club ha sido positiva desde el primer día: "Sabía a lo que venía. La gente me respondió muy bien. He aprendido mucho de lo que me han enseñado mis compañeros", ha comentado.

En cuanto a los objetivos, Cabaco aboga por luchar por la permanencia aunque no se pone límites. "La próxima campaña la vamos a afrontar como la terminamos, aunque sin tanto riesgos como la pasada. Tengo muchas ganas de empezar y lo debemos hacer con el mismo objetivo que es la permanencia, pero sin renunciar a nada", ha indicado.

En una plantilla con excedente de jugadores, Cabaco ha apuntado que en el vestuario no se habla de este tipo de situaciones que pueden afectar a compañeros. "Si hay alguien que puede salir es algo que no me pertenece a mí. No es una decisión mía", ha apuntado.

En cuanto a haberse convertido en el defensa más caro en la historia, tras haber pagado dos millones de euros por él, Cabaco ha dicho no valorar si esto puede tener o no alguna incidencia. "Simplemente estoy contento. No sé si es bueno o malo, aunque estoy satisfecho", ha afirmado.

Por último el defensor ha enfatizado el gran poder del vestuario. "El vestuario es especial y también la gente que compone el club. Este vestuario tiene gente comprometida y sobre todo con ganas de crecer", ha concluido.