"No tengo presión por ser el fichaje más caro de la historia"

Nikola Vukcevic, centrocampista montenegrino, ha asegurado este martes en su presentación como nuevo jugador del Levante que ser el fichaje más caro del club le da todavía "más ganas de jugar" porque la entidad ha apostado por él y eso supone "una responsabilidad".

El futbolista, que militará cuatro temporadas en el Levante, aseguró que se siente "cómodo" cuando juega bajo presión, aunque destacó que lo negativo de ser la incorporación más cara es que la afición esperará mucho de él.

Vukcevic, quien afirmó que no se encuentra al cien por cien, aunque espera estarlo en un par de semanas, se consideró como "un jugador agresivo con calidad a la hora de dar pases que puedan crear ocasiones ofensivas".

"Hace pocos días que vine y he visto que el Levante tiene mucha calidad", expresó el futbolista montenegrino, quien añadió que el equipo "puede hacer algo mejor de lo que hizo en la pasada temporada".

El centrocampista, de 26 años, comentó que conoce el club gracias a Pedja Mijatovic, compatriota que militó en el equipo valenciano, y que siente "orgullo" por poder seguir la misma trayectoria.

"Paco López -entrenador del Levante- me ha deseado buena suerte y me ha dado consejos, pero todavía no nos ha dado tiempo a profundizar", concluyó.



Moses Simon no tiene miedo a nadie

Moses Simon, delantero del Levante, ha declarado este martes en su presentación que no tiene "miedo" de otros equipos o jugadores de La Liga y ha agradecido estar en el club levantinista, en el que militará hasta 2023.

"No tengo miedo de las diferencias que pueda haber con otros equipos porque somos el Levante. Sé cuál es mi forma de jugar y no le tengo miedo a nadie", aseguró Simon.

El jugador nigeriano afirmó que LaLiga es "una de las mejores ligas del mundo", lo que le dará una oportunidad para "demostrar" sus virtudes, en una de las "mejores experiencias" de su vida.

Simon expresó que ha hablado con el técnico, Paco López, y le ha dado "buenas sensaciones" porque le ha transmitido que "estará feliz en el Levante".

El internacional por Nigeria, que no pudo disputar el Mundial de Rusia por una lesión, aseguró que esta temporada será "mejor que la pasada", ya que su objetivo es "ayudar al equipo".

En cuanto a las comparaciones con José Luis Morales, centrocampista del Levante, Simon manifestó que "no sé si Morales es más rápido que yo o al revés, pero será el técnico el que elija quién juega".