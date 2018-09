La revelación de Coke Andújar sobre el gol anulado en Mestalla

Una victoria y una derrota en los dos primeros partidos... ¿cómo ve Coke al equipo en este inicio de temporada?

„Bien, estamos muy bien. Trabajando pendientes de estudiar el partido que nos vamos a encontrar. El rival que tenemos en frente no es fácil. Lo que se trata al fin y al cabo todos los partidos. Intentar que las virtudes nuestras se sobrepongan a las suyas. Tendremos que estar atentos a sus buenos futbolistas porque a veces, por momentos, igual nos toca sufrir, pero nosotros a ellos también les haremos sufrir seguro.

Semana de Derbi y Coke aparece como el gran protagonista, sobre todo después de lo que pasó hace tan solo unos meses. ¿Cómo vivió ese momento del gol anulado?

„Al final protestas un poco, pero bueno como viene de una jugada de córner piensas que habrá sido otro compañero el que ha empujado a alguien. Además, al minuto hay un parón y Gayà viene y me dice, 'Coke no protestes porque me han empujado. Ha sido claro. Seguro'. Él lo que no sabía era que le había empujado su propio compañero. Luego nos damos cuenta, la gente del banquillo me lo dice. Pero yo en un primer momento no sabía el porqué había pasado eso. Pasará a la historia, porque eso ha pasado poquitas veces, por no decir ninguna... Este año tenemos la certeza de que eso no va a ocurrir.

¿Qué opina del VAR?

„Yo soy partidario de la justicia. En la vida y en el fútbol. Eso es lo más importante. Al final, en estos primeros partidos hay dudas porque no sabemos en qué casos se va a aplicar al cien por cien. Aunque está claro que no se puede aplicar siempre y me parece un acierto. Ahora irá puliéndose poco a poco este nuevo sistema.

Ha vivido muchos derbis. ¿Qué destaca de cada uno?

„Creo que al final, el Betis-Sevilla, quitando estos últimos años, han seguido siempre camino paralelos. Bajaban a segunda, subían, jugaban Europa, incluso jugaban por ascender... en una ciudad pasional, como la de València, a la que la gente le gusta mucho el fútbol, se viven al máximo estos partidos. Por la gente como es... sí que es verdad que allí se viven más especiales quizá porque la afición está más repartida. Aquí nosotros somos un poquito más pequeñitos, pero ya está. Nos sentimos orgullosos de que la gente del Levante sea muy del Levante y venga al estadio a animarnos. Aquí la gente también está muy implicada. Salgo a la calle y noto que la gente me dice que este fin de semana es el Derbi... está todo el mundo feliz. Es un partido que nos marcamos en rojo al principio de temporada.

¿Y en Alemania?

„El derbi allí es una pasada. No son de la misma ciudad, están a 30 kilómetros, pero Schalke y Borussia Dortmund no se pueden ni ver. Se tienen mucho odio o enemestiad mejor dicho. Es el Derbi más importante de toda Alemania y se vive con mucha pasión.

Hablando del Schalke, un verano en el que tocó volver allí pero con la idea de salir y el Levante siempre estaba ahí. ¿Qué le hizo decantarse por volver al Ciutat?

„Me sentí muy bien el tiempo que estuve, con el equipo, con los compañeros y con la gente que trata del club y creo que al final siempre se me trató con mucho cariño y para un futbolista eso es algo básico. Saber que donde vas a estar te van a tratar como alguien especial. Me tomé mi tiempo para reflexionar y valoré todo y aquí estuve muy cómodo y noté el calor de todo el mundo. Además, sabía que, con la edad que tengo, voy a firmar aquí mi último contrato largo. Estuve mucho tiempo en contacto con Tito y el presi, pero había mucha predisposición con las dos partes.

Ese cariño lo notaste a pesar de que al principio las cosas al equipo, cuando llegas, no le iban demasiado bien.

„El equipo muchas veces no merecía perder y perdía... el Celta fue uno de ellos, Mestalla el equipo estuvo bien y con el 1-2 podía cambiar todo. Es verdad también que cuando tienes una racha muy mala y te dan un golpe, pues te cuesta más levantarte. Todo lo cambia una victoria, el equipo vuelve a tener confianza y es más atrevido. Eso sí, este año seguro que pasaremos malas rachas y nos tenemos que acordar de eso.

¿Quién iba a imaginar tras esa racha que llegaría el partido histórico ante el Barcelona?

„Uno de los mejores partidos que he vivido como futbolista. Eso fue muy especial. Fue como poner la guinda, el broche final a una temporada en la que habíamos perdido mucho. En la que todo el mundo ponía empeño y no salían las cosas. Cuando empezamos a ganar parecía eso sí que ganábamos casi sin querer, goles sin querer... y la verdad que el día del Barcelona ellos venían invictos y fue un partido en el que nos salía todo. Todos los levantinistas creo que nos fuimos a casa con una sonrisa de oreja a oreja. Ya sea desde la grada o desde el campo.

La figura de Paco fue clave.

„Sí claro. Que llegue un nuevo entrenador y como llegó él. Eso fue importantísimo. Clave. Nos dijo que teníamos que ser atrevidos, que atacáramos. Que no importaba lo que pasase y que teníamos mucho más fútbol del que estábamos mostrando hasta ese momento.

¿El cambio de sistema afectó para bien al equipo en ese sentido?

„El equipo coge bien las ideas de Paco, el cambio de sistema y la sensación de que todo va a ir rodado. Dos delanteros arriba, doble pivote. Además con jugadores muy compatibles. Por ejemplo Roger venía a recibir y 'Boa' tiraba hacia arriba. Cogimos rápido esa idea. Con tres días de Paco en el banquillo, fuimos a Getafe y ganamos. Y trabajar desde la victoria es más fácil.

¿Esa figura de los entrenadores es cada vez más importante en el fútbol actualmente?

„Sí. Al final el fútbol es actualmente más táctico que antes. En los entrenamientos se nota muchísimo. A nivel de análisis del rival, de conocimiento del resto de equipos... cuando yo empecé veías algún vídeo, pero no tantos. Depende también del entrenador, pero ahora se analiza al rival al detalle para ver los déficits del rival.

¿Le gusta ver fútbol o es de esos futbolistas que tampoco le gusta estar viendo fútbol todos los días?

„Sí sí, sí me gusta. Veo mucho fútbol. Me gustan muchos equipos. Ahora, por mi pasado, veo mucho el Schalke porque la liga alemana me gusta mucho. En Europa quitando el Bayern los equipos ahora son más competitivos. Luego en España así algún equipo que me gusta como juegue, la presión tras pérdida, aunque no tenga un fútbol bonito, el Eibar me gusta por la presión tras pérdida. Me gusta el trato de balón del Villarreal, el Betis... y luego pues Sevilla y Rayo, por el amor y el cariño que les tengo nunca me los pierdo.

Cambiando de tema y volviendo a la temporada con el Levante. ¿Qué número de goles se marca Coke este año?

„El año pasado tuve la suerte de hacer 3 pero al fin y al cabo lo más importante es lo que haga el equipo y después pues los que tengan que llegar ya llegarán.

Para terminar... ¿qué mensaje le envía a la afición de cara a este Derbi del Ciutat?

„Les digo que tenemos la misma ilusión que ellos. Que este equipo tiene mucha hambre por seguir dando pasos hacia adelante. Estamos ilusionados e iremos juntos de la mano.