Boateng reconoce ofertas de Inglaterra y de Francia

El nueve de Ghana empezó su particular temporada ante el Valencia en el Derbi tras perderse los primeros dos choques por una lesión en pretemporada. Es optimista con la temporada, no descarta jugar Europa con el Levante y asegura que lo más importante del vestuario es que son una familia. Por último, apunta a Paco López como una de las grandes claves.

Pregunta. ¿Cómo se siente Boateng? ¿Ya recuperado de esas molestias en el Derbi que le hicieron salir del campo?

Respuesta. Me siento bien. Fueron solo unas rampas, de hecho después del partido ya me encontré bien, así que al cien por cien. No fue una lesión ni nada grave.

P. ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando se lesionó en pretemporada en ese amistoso?

R. Fue algo raro. Nadie me golpea, me lo hago yo solo. En un principio te asustas porque es la rodilla y sabes que las peores lesiones llegan ahí. Ya tuve una lesión en Portugal y piensas en eso. Cuando me dieron los resultados respiré más tranquilo.

P. ¿Qué ha cambiado del Boateng actual a aquel que empezó la 2017/18?

R. A veces, cuando llegas a un nuevo sitio, a una nueva familia, a una forma nueva de trabajar solo necesitas tiempo para adaptarte. Una vez ya superé ese proceso ya encontré el punto óptimo para demostrar quién es Boateng y qué cosas puede darle al equipo.

P. En el Derbi le vimos con la máscara. ¿Por qué la sigue utilizando?

R. El doctor me dijo que no hacía falta seguir utilizándola, pero prefiero hacerlo. Ya lo hice la temporada pasada. No es nada nuevo. Si quiero utilizarla puedo seguir haciéndolo, no hay ningún inconveniente. Llegará el día en el que decida parar, pero de momento me gusta utilizarla.

P. En cuanto a su juego... ¿qué cambió en Boa desde que Paco llegó?

R. Como jugador siempre tienes que adaptarte al rol que quiere cada entrenador. Cuando Paco llegó cambió a dos delanteros y eso me ayudó mucho porque creo que mejora mi función en el equipo con otro compañero al lado. A mí esta formación me encanta, siempre tenemos un hombre cerca. Nos ayudamos entre todos.

P. ¿Está impresionado en su evolución desde que llegó?

R. Cuando empecé LaLiga tuve muchas dificultades, pero al final de LaLiga la realidad es que me impresionó cómo fui capaz de evolucionar y mejorar. Es importante para un jugador sentir la confianza y el cariño de todos.

P. ¿En qué punto se encuentra?

R. Creo que soy joven. Siempre hay tiempo de mejorar. Creo que esta temporada todavía mejoraré. Hay que seguir por esta línea y trabajar para encontrar un mejor Boateng cada día.

P. Habla de su juventud y de su margen de mejora. Eso no ha pasado desapercibido para muchos clubes. ¿Hubo muchas ofertas en verano?

R. Hubo muchas ofertas, pero muchas veces es más importante seguir creciendo en un entorno agradable y en un sitio en el que has comenzado a hacerte mejor futbolista. Creo que era bueno para mí quedarme. Estoy en un gran equipo y estamos jugando bien.

P. ¿Qué equipos preguntaron por Boa este verano?

R. No puedo nombrar los equipos... (se ríe). Tuve ofertas de Inglaterra y Francia pero decidí quedarme.

P. ¿Por qué tenía tan claro quedarse en el Levante?

R. LaLiga es una de las mejores ligas del mundo. Juegas contra jugadores espectaculares. Contra Barcelona, Madrid, Atlético... Cuando era pequeño y veía el fútbol en la televisión pensaba que me encantaría jugar en esta competición y ahora estoy aquí. Por eso y por la gran atmósfera que se vive aquí.

P. Hablando de ese buen ambiente. ¿Fue una de las cosas que le dijo a Dwamena antes de su fichaje?

R. Me llamó y me preguntó sobre el club y el equipo. Es bueno tener un compatriota tuyo en el equipo. Para él, el Levante también era bueno para evolucionar. Por eso le dije que tenía delante una buena oportunidad. Al Levante además le gustan también los delanteros negros. Así que le dije que no se lo pensara.

P. ¿Qué tipo de delantero es Raphael Dwamena?

R. Es un jugador que dispara muy bien y que gana muy bien los espacios. Además, es un jugador con un gran físico. Muy fuerte.

P. ¿Más fuerte que usted?

R. (Se ríe). Igual de fuertes..

.

P. En cuanto al grupo. Al global del equipo. ¿Dónde coloca el techo de este conjunto? Solo Barça y Madrid les ganan en puntos desde que llegó Paco López.

R. Soy muy positivo. Siempre pienso que se puede alcanzar todo aquello que te propongas. Cuando Paco vino no dejamos de mejorar y tenemos una idea de juego muy compacta. Construimos algo de mucho valor y ahora solo han llegado unos pocos jugadores. Tenemos un gran bloque.

P. ¿Se ve jugando en Europa con el Levante?

R. Claro. Todo es posible en el fútbol. ¿Por qué no? Hasta que la temporada no termine o las matemáticas lo digan todo está al alcance. Si seguimos jugando así podremos conseguirlo.

P. Y en particular. ¿Cuántos goles cree que podrá marcar este año?

R. Marcaré muchos. No puedo decir un número. Con la ayuda de todos mis compañeros marcaré muchos goles.

P. Y su celebración. Ya dijo el curso pasado tras el gol al Madrid que era una especie de reivindicación. Un grito de 'Boateng está aquí'. ¿Sigue teniendo idéntico significado?

R. Sí, sí. Significa que aquí está Boateng. La mejor versión de Boateng está aquí. Algo así.

P. Sobre esa versión más influyente en el grupo. ¿Qué le hizo mejorar? Ver muchos partidos de LaLiga, analizar movimientos...

R. Me gusta ver fútbol claro. Incluso cuando estaba en Portugal. Al final es una manera para analizar en qué competición juegas. Y el entrenador también ayudó mucho.

P. Al margen de eso, ¿Hizo algo especial fuera del campo para encontrar el punto óptimo?

R. No. No hacía nada especial. Entrenar, descansar en casa. Una rutina similar siempre.

P. Fue importante la música y Dios para usted. ¡Oluwa Dey!

R. Sí, me encanta la música. Después del fútbol es lo que más me apasiona. Cuando salgo de entrenar me pongo música. Salió la oportunidad de cantar y colaborar con una canción y así llegó todo. Mi primer single. Dios es muy importante en mi vida. Sé de donde vengo. Recuerdo la realidad de África. Las dificultades por las que uno pasa. Quién soy y donde estoy ahora. La gente piensa que es por fuerza o por calidad o por suerte, pero creo que a mí Dios me ha ayudado.

P. Sobre su país, uno de sus sueños es esa Copa África del próximo año.

R. Siempre ha sido uno de mis objetivos y de mis sueños el de representar a mi país.

P. ¿Qué le dicen allí en su país del triplete contra el Barcelona?

R. Es un récord. Ningún jugador de Ghana le ha marcado un triplete al Barcelona, así que la gente me recuerda mucho eso.

P. Por último, ¿qué le parecería jugar contra un jugador como usted?

R. Como delantero me gusta jugar contra defensas duros. Cuando empecé el fútbol era defensa y me incomodaban más los jugadores más rápidos y que nunca paran de buscar el balón. Como yo.