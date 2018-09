"Sigo a varios jugadores del Levante en Instagram y veía las que liaban cuando ganaban"

Borja Mayoral, tras su periplo con la Rojita, se ha presentado este jueves oficialmente en el Ciutat como nuevo jugador del Levante UD. Estas han sido sus primeras impresiones.

Rol en el Levante UD

Mi papel aquí es trabajar para ganarme un puesto. Solo soy un jugador más y quiero jugar los máximos partidos posibles. No vengo con ninguna etiqueta. A trabajar y Paco López decidirá.

Objetivo

Llegar a los 42 puntos lo antes posible y a partir de ahí veremos. No me marco cifra de goles; vengo a trabajar y a ser mejor jugador. Ojalá pueda ayudar para marcar goles.

La decisión

De vacaciones me llamó el entrenador. Duró mucho la llamada y me sorprendió. Iba a empezar la pretemporada con el Real Madrid y todo indicaba que me iba a quedar, así que se quedó ahí, pero la última semana tengo que salir y consultamos con todos los interesados. Hablo con Morales, con el entrenador y todo ayudó para estar aquí. He querido estar aquí. Me han hablado bien del club... ¿por qué no elegir el Levante? Fueron claros... me dijeron que me guardaban una ficha y que si no llegaba no me ficharían. Aquí tengo más opciones de jugar en el Sevilla.

Primeras impresiones

En Instagram sigo a varios jugadores y cuando ganaban veía las que montaban en el vestuario. Y eso me gustó y estoy feliz de estar aquí. La acogida es inmejorable aunque solo lleve tres entrenamientos.

Dorsal 2

Ojalá marcar tantos goles como Kone. El presidente me contó la historia y lo elegí porque tampoco había muchos más dorsales libres.

Sistema

Me gusta el sistema de jugar con dos delanteros. Tenemos un buen juego. El día del Valencia se jugó bien y tuvimos ocasiones que es lo que quiere un equipo. Encajaré bien aquí en este equipo.