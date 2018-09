Atlético Levante - Valencia Mestalla: Cara y cruz desde los once metros

El Valencia Mestalla conquistó el Ciutat en un derbi que se decidió en el descuento. Dos penaltis en menos de tres minutos fueron la clave de un duelo donde los granotas dieron más juego y los valencianistas fallaron sus mejores ocasiones, excepto la pena máxima.

El Atlético Levante no hizo muchos cambios en el once respecto al choque en Olot. La ausencia de Álvaro Moreno se solventó desplazando a Soler de la derecha al centro de la zaga con Genís de lateral. Más revolucionario fue Miguel Grau, obligado por las lesiones. Para el carril derecho hizo lo contrario que Tevenet. Molina pasó al carril diestro y entró Guillamón en el eje central. En la izquierda sorprendió con Pascu, fuera de posición.

Con todo esto, los granotas dominaron el primer acto, aunque no fue hasta cerca de la media hora de juego cuando los levantinistas acobardaron el área de Cristian.



Tensión blanquinegra

Antes se vio un duelo muy tosco. A pesar de ser filiales, se notaba que era un derbi. El ambiente, un estadio de Primera, también ayudaba. En este juego perdió el Valencia Mestalla. Las tres amarillas con las que los de Grau se fueron a vestuarios demostraron el nerviosismo de sus pupilos.

Joan volvió locos a sus marcadores. Primero Uros y luego Centelles fueron amonestados al cazar al '7' granota. De hecho esta última despertó al Atlético Levante. A partir de ahí el costado izquierdo granota fue un filón en ataque.

En una de esas la grada pidió penalti. Viana se internó en el área valencianista y la dejo rasa en la zona de peligro. Joan se adelantó a Centelles y cayó al suelo reclamando la pena máxima. Luego fue el propio Joan Monterde el que se deslizó por la esquina izquierda y con varios amagos se plantó ante Cristian pero su tiro fue desviado. Arturo y Christian también probaron desde fuera del área.



Tres contra uno

No obstante, el Valencia pudo adelantarse en el marcador. En los instantes finales del primer tiempo Blanco condujo un contraataque hasta dentro del área granota. Un tres contra uno que terminó con el balón en los pies de Merentiel que, solo y a pesar de su potente disparo, no batió a Cárdenas.

Tras la reanudación, Merentiel tuvo la oportunidad de resarcirse. De nuevo frente a Cárdenas su disparo salió demasiado cruzado. La respuesta llegó al minuto con un disparo de Blesa que salió por alto. El Mestalla reaccionaba y se igualaban las acciones de peligro. La más peligrosa, un rechace que recogió Uros. El serbio chutó con toda su

fuerza y Cárdenas solo pudo despejar a córner.

Por su parte el Atlético Levante asustó a Rivero con dos acciones similares de Arturo y Christian. Sin embargo, Miki se erigiría como héroe blanquinegro. El '6' salvó en la línea dos disparos consecutivos de Joan y Arturo cuando la grada celebraba el primero a su favor.

El partido se fue durmiendo hasta que a falta de un minuto Genís cogió a Pascu y este desplomó en el área. Uros Racic no falló desde los once metros. No quedaría ahí. Los granotas arrearon y en una de esas Mongil cayó en el área. Penalti. Sin embargo Juan Delgado no estuvo afortunado.

Su disparo salió por encima de la escuadra derecha y llegó el fin de un partido donde Blesa terminó expulsado una vez en el banquillo.