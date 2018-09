La vulgar metáfora de Lopetegui al referirse a Mayoral

Julen Lopetegui se ha referido este viernes a las palabras de Mayoral en su presentación en las que afirmó que creía que se iba a quedar en el Real Madrid hasta que apareció el fichaje de Mariano. Se le preguntó literalmente qué opinaba de que que el jugador ahora granota se sintiese "engañado" y contestó con una metáfora: "Yo no he oído esa palabra, la palabra ´engañado´. Dijo que entendía que se iba a quedar, pero la palabra ´engañado´ no la ha dicho. Ya sabes que no es lo mismo un guardameta que que te la meta un guarda".