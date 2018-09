"Me gusta el riesgo y seguiré pidiendo el balón"

José Campaña, centrocampista del Levante, afirmó que le gusta el riesgo y que seguirá "pidiendo el balón donde sea", aunque considera, tal y como admitió, que le falta "bastante gol".

El centrocampista, nacido en Sevilla en 1993, es la prolongación de Paco López en el campo. Comparten filosofía de juego y la confianza que le transmite el técnico le permite arriesgar, aunque en ocasiones, como el pasado domingo ante el Espanyol (1-0), cometa un error definitivo para su equipo.

-Se le acusa de ser poco defensivo, pero es el que más balones roba del equipo y está entre los mejores de LaLiga, ¿satisfecho?

-Se me tachaba de ser un jugador poco agresivo, de no ser intenso a la hora de robar y meter la pierna y ver esos datos me alegra porque es una cosa que me ha faltado siempre y a día de hoy he conseguido coger ese puntito de agresividad y de trabajo físico. Parece que ahora estoy cumpliendo.

- ¿Cómo ha cambiado su función en el equipo sin Jefferson Lerma?

- Lerma siempre destacó por su corpulencia, por lo que recuperaba y corría. Hay jugadores nuevos, pero quizás no sean de ese corte y eso hace que los que jugamos nos tengamos que implicar un poco más. Lerma se preocupaba de ese trabajo y ahora nos lo tenemos que repartir. Si veo que no tengo ese compañero con ese fondo físico, me hace pensármelo antes de ir hacia arriba porque sé que detrás puede que no esté ese físico. Y también para poder aguantar físicamente noventa minutos.

- ¿En qué le ha hecho mejor Paco López?

- Me dio su confianza. Fue el primer jugador con el que habló al llegar. Me dio la libertad para jugar y para arriesgar que en la última etapa de Muñiz no conseguía tener. Él tiene su manera de juego, que se asemeja mucho al mío. Le gusta el manejo de la pelota, que su equipo juegue, que seamos valientes, atrevidos y protagonistas. Esa forma de pensar me hace tener esa confianza para poder arriesgar atrás, adelante, en pases, en driblar a un rival y aguantar la pelota cerca de nuestra área... y eso al final te ayuda mucho.

- Sólo ha marcado diez goles en su carrera, ¿le falta gol?

- El año pasado tenía esa libertad para llegar arriba. Este año no estoy llegando lo que me gustaría. Pero más que gol me falta intentarlo porque si uno no lo intenta, no sabe si le falta gol o es que no lo tiene. Tengo que mentalizarme para intentarlo mucho más por partido: llegar más al área en la segunda línea y chutar desde fuera porque tengo que aprovechar más que tengo buen disparo.

- El domingo su equipo perdió contra el Espanyol tras recibir un gol por una pérdida suya, ¿qué análisis hace de esa jugada?

- No fue en las mejores condiciones porque tanto Luna (el compañero que le pasa el balón) como yo estamos de espaldas al campo contrario. Yo vi a Sergio García pero no al que vino de su campo. Cuando lo tengo encima, ya es tarde. Es la primera vez que me ha pasado en cuatro partidos que llevamos.

- ¿Le gusta cómo juega el Levante ahora?

- Sí, claro. Veo el Levante de final de la temporada pasada desde que vino Paco López. Él plantó sus ideas y sigo viendo a ese equipo valiente, atrevido, con ganas de meter gol. Quizás somos demasiado verticales muchas veces y nos precipitamos, pero es un Levante con ganas, que presiona, que le pone las cosas difíciles al rival y claro que me gusta. No estamos teniendo tanto acierto de cara a gol como al final de la temporada pasada, pero si seguimos igual, al final las ocasiones llegarán y empezaremos a tener esa suerte.