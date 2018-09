La Liga vuelve tras la polémica culé

Buñol vuelve a acoger al Súper Levante después del aplazamiento del partidazo de la pasada jornada ante el Barcelona por una supuesta intoxicación alimentaria de varias jugadoras locales, una decisión con muchos puntos de desencuentro, que al final tendrá su desenlace sobre el verde el próximo 24 de octubre en la Ciudad Deportiva Joan Gamper (18:00). Al margen de los efectos de la polémica, hay ganas de volver a disfrutar de un equipo que aspira a lo máximo, que comenzó con un dominio aplastante y una victoria por la mínima ante el Rayo (1-0), y que hoy recibirá a un rival que ya comprobó cómo se las gasta durante la pretemporada y que ha arrancado como un ciclón al son de la manchega Alba Redondo, MVP en la primera jornada y que además lidera la tabla de máximas realizadoras junto a la donostiarra Nahikari García, ambas con tres dianas. Ellas, Atlético y la Real han hecho pleno en el inicio de la competición. La peña Levante Femenino ha vuelto a hacer un llamamiento para respaldar al Súper Levante, con desplazamiento gratuito con salida desde el Ciutat a las 15:45 horas.

Todavía no han llegado los primeros goles de la dupla con más pólvora de la Liga Iberdrola. Con una jornada menos que jugadoras que ya han visto puerta como Jenni Hermoso, Ludmila, Olga, Mari Paz o la mencionada Nahikari, Charlyn y Sonia Bermúdez afrontan un nuevo reto para demostrar todo el veneno que llevan en sus botas. La vallecana asistió desde la esquina al gol de Ivana en el primer triunfo del curso. La mexicana le marcó al Fundación en el 4-2 de la pasada temporada en Buñol. En la primera vuelta ganaron las manchegas por la mínima (1-0). Soni le hizo tres tantos el pasado curso al 'Alba' como referencia del Atlético de Madrid. Hoy repetirán en ataque. A los costados podría haber novedades. Hay variantes de sobra con Alharilla, que no tuvo minutos en el estreno, Marta Corredera, que podría jugar de '3' y unos metros por delante, Nerea, Eva Navarro, clave desde el banquillo para tumbar al Rayo, y también Jéssica Silva, otro de los revulsivos. Aunque para determinante fue Ivana, la autora del 1-0, que tampoco arrancó en el once y en principio sí será titular esta vez junto a Ruth García. "Hemos tenido dos semanas para preparar el partido. El equipo está a un buen nivel, cada vez estamos mejor y esperemos que podamos conseguir los tres puntos", declaró Ivana en los medios oficiales del club. Las ausencias en la convocatoria de 18 de Kino García son las que están en la enfermería: Ona Batlle, Andrea Palacios y Ana Buceta.

En dos ocasiones se han visto las caras Levante y Fundación Albacete en pretemporada. En la primera fue en la fase de grupos del COTIF con victoria granota y unos días después, con el mismo desenlace, en un Buñol, en un amistoso con muchos goles (6-4) y protagonismo para Soni, que hizo tres. Aunque el triunfo se quedó en Orriols en ambas ocasiones, la escuadra manchega mostró argumentos de sobra para convertirse en la revelación de la temporada. Su arranque ha sido inmejorable: son colíderes después de sumar los seis primeros puntos ante Sevilla FC (2-4) y Madrid CFF (3-1). Es un equipo con un marcado acento de la Comunitat Valenciana con Cintia Montagut (Port de Sagunt), Claudia Florentino (València) y, sobre todo, Pauleta Sancho (Sagunt), MVP de la segunda jornada de la Liga Iberdrola y plata en el Mundial Sub-20 como las granotas Eva Navarro y Ona Batlle. Para la santanderina Patri Padilla supondrá un reencuentro con su pasado en Orriols.