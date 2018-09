El gran gesto de Ricardinho con Ruth García

El mejor jugador del mundo de fútbol sala, Ricardinho, no pudo lograr la victoria con su equipo esta semana ante el Levante Fútbol Sala y justamente, tras el choque ante el cuadro granota, le regaló la camiseta a Ruth García, jugadora del Femenino, internacional con España y una de las mejores del panorama nacional. Además del detalle, ambas estrellas se dedicaron unas bonitas palabras en las redes sociales y plasmaron el momento con una foto.

"Eres grande, no solo por los títulos indiviuduales y colectivos que has conseguido... tú amabilidad, humildad y modestia hacen que la gente te valore, te respete y disfrute de ti y tu fútbol. Gracias por este detallazo, la guardaré con mucho cariño", escribió Ruth y Ricardinho poco después contestó a la central granota. "Te lo sigo diciendo, es todo un privilegio para mi poder regalarte mi camiseta y sentir de tu parte todo ese cariño y admiración.. gracias y a seguir luchando por títulos!!", señaló el mejor jugador de fútbol sala del mundo.

Ricardinho, quien es admirado no solo por su calidad en el terreno de juego sino también fuera, ya ha dejado otros grandes detalles durante su carrera y curiosamente otro de ellos fue en otro pospartido contra el Levante. El portugués escribió en las redes sociales, tras ganar 5-3 a los granotas, un mensaje de disculpas con los aficionados que esperaban fuera del pabellón. "Que me perdone la gente que estaba fuera esperando pero no he podido parar hoy por tener vuelo ahora!!! Gracias y que me perdonéis!!! Gracias!!!", explicó el futbolista, quien siempre atiende a todos los aficionados que le piden una foto o un autógrafo.