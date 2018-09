Un partido especial para Roger

El delantero del Levante, Roger Martí, aseguró este miércoles a EFE que su intención es ayudar al equipo y "convertir en puntos" la buena racha goleadora con la que ha arrancado el campeonato, pues lleva cuatro goles,.

El atacante recordó que a pesar de que acumulan cuatro jornadas seguidas sin ganar "queda todo por hacer"."Es cierto que he comenzado cn una buena racha, pero hay que convertir eso en puntos para que podamos alcanzar cuanto antes nuestro objetivo", dijo.

Roger, que ya suma un gol más que el curso pasado y acumula una media de un tanto cada 100 minutos, reflexionó sobre su regreso este jueves a Valladolid, donde jugó cedido en Segunda división en la temporada 2014-15 y de enero a junio en 2016.

"Saltar al césped del José Zorrilla seguro que me traerá muy buenos recuerdos, porque me hace especial ilusión medirme al Valladolid en esta categoría, donde sin duda se merecía volver", comentó.

"Allí siempre me trataron muy bien. Se convirtió en mi casa y me demostró mucho cariño por parte de su afición, el mismo que le tengo yo a ellos", completó Roger, quien marcó quince goles durante su estancia en el conjunto castellano