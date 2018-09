"Es nuestro peor partido con diferencia"

Ni siquiera el 2-6 encajado ante el Sevilla había escocido tanto como la derrota en el José Zorrilla. La deficiente puesta en escena granota ha provocado un malestar evidente este jueves a Paco López. Hasta el punto que el técnico, en alusión principalmente a la primera parte, valoraba después el partido como «el peor con diferencia» en los casi siete meses que lleva al frente del Levante. «Hasta el descanso, el equipo ha estado desconocido para mí, y así se lo he hecho saber a los jugadores en el vestuario», ha reconocido el técnico.

Sin llegar al azote, el de Silla ha lanzado una advertencia. «Hasta ahora no habíamos mostrado estas carencias. Espero que lo de hoy suponga un antes y un después, y el equipo vuelva a ser el de antes. Nos han faltado muchísimas cosas: no hemos sido capaces de apretar arriba ni de defender el ataque posicional del rival en repliegue, ni buenos en transiciones o ataques combinativos», ha desgranado Paco López, quien no ha querido culpar a Vukcevic de la derrota.

«En la segunda parte, con uno menos al menos hemos tenido opciones. El primer tiempo es una cuestión colectiva y nos lo tenemos que hacer ver, porque nos han superado en los duelos y tácticamente», ha argumentado el técnico, quien sí ha afeado posteriormente la expulsión del montenegrino. «Los jugadores a veces se equivocan y Nikola (Vukcevic) podría haber evitado esa entrada teniendo en cuenta que llevaba ya una tarjeta amarilla».

Paco López no ha discutido la «superioridad del Valladolid», aunque sí se ha lamentado de la «mala suerte» de su equipo con 0-1. «Nos ha durado muy poco la ventaja», señaló el de Silla, quien no ha escondido haberse visto sorprendido de partida por un rival «que ha sido lo que normalmente somos nosotros» ni tener un problema en la media: «Todavía nos hemos sido capaces de encontrar a los jugadores que queremos y que necesita este equipo. Hay que hacerlo ya».