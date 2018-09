El Levante UD quiere seguir con la buena racha sin Charlyn

Que el Levante aspira a todo es una evidencia y así lo ha plasmado en el arranque de la Liga Iberdrola, pero también que hay escenarios históricamente con aristas y en los que un resbalón puede frenar la euforia de sopetón y bajar a cualquiera de la nube. Pero este vestuario tiene los pies en el suelo y sabe que en La Orden no se va de paseo ni aunque las onubenses sean ahora penúltimas. En Huelva se puede morder el polvo si hay un exceso de relajación. Ahí el Barcelona de la ahora granota Ruth se dejó la pasada temporada dos puntos que acabaron costándole el título por mucho que ganara los restantes siete encuentros. "Es su casa es un equipo que se hace muy fuerte. Tenemos que hacer nuestro juego, no contagiarnos e ir a por los tres puntos", destacó Maitane a los medios oficiales del club sobre el conjunto onubense. Será el estreno fuera de casa después de suspenderse el duelo de la controvertida indisposición multitudinaria del conjunto culé.



Habrá que pelear sin la mexicana Charlyn Corral, concentrada con su selección para disputar la CONCACAF, del 4 al 17 de octubre en Estados Unidos, donde hay tres billetes para el Mundial y un cuarto para disputar una repesca ante Argentina por una plaza más para Francia. Hoy no jugará ni tampoco la próxima jornada ante el Betis tras el descanso por los compromisos internacionales. Kino García espera disponer de ella para el aplazado ante el Barça previsto para el próximo miércoles 24 y en principio también estaría ese fin de semana anterior contra la Real Sociedad. La máxima realizadora de la pasada Liga Iberdrola estrenó su cuenta del curso 18/19 con un doblete al Fundación Albacete, fue la autora del 0-1 del último precedente en Huelva y también marcó en el encuentro posterior en la Ciudad Deportiva de Buñol. Habrá que aprender a ganar sin Charlyn y hoy también sin Marta Corredera, que vio la roja directa en un penalti ante las manchegas pocos minutos del 1-0 de Maitane que supuso el provisional empate de las visitantes.



El momento de Soni

Zornoza, convocada por España

En Huelva ya saben cómo se las gasta Sonia Bermúdez . En los dos triunfos colchoneros del curso pasado dejó su sello, en ambos vio puerta. Es un garantía de éxito y por eso el Levante ha pasado por caja para que sea una de las líderes del proyecto.y es el momento perfecto para hacerlo. Con protagonismo en las victorias al Rayo y Fundación Albacete, a Soni le falta dar ese paso y festejar sus dianas. Tendrá más responsabilidad, aunque eso no le supone ningún problema, por la ausencia de Charlyn y a su alrededor acumulará aliadas de lujo. La entrada de Sonia Prim en el lateral diestro, desplazando a Lucía Gómez al '3' por la sanción de Marta Corredera, sería la única variación en la retaguardia, con Ruth e Ivana como pareja de centrales. Tras el encuentro, Lucía se concentrará mañana por primera vez con la selección absoluta hasta el día 6 para unas serie de entrenamientos en Las RozasLa solución para suplir a la mexicana en ataque pasa por rodear a Soni de tres jugadoras verticales como Jéssica, Alharilla Eva Navarro , que sería la novedad en el once, o darle más músculo al centro del campo con la entrada de la australiana Aivi junto a Maitane y adelantar la posición de Claudia Zornoza . A Ona Batlle , Buceta y Palacios se ha unido Nerea en la enfermería, por lo que la convocatoria de 18 la completan, las tres del Femenino B.Jorge Vilda, técnico de la selección nacional femenina, ha convocado a Claudia Zornoza, del Levante, para reemplazar a Patri Guijarro, del Barcelona, para unos entrenamientos en Las Rozas la próxima semana. Ivana y Lucía serán sus dos compañeras levantinistas en la concentración.

Sporting Huelva – Levante



Estadio: Campos Federativos de La Orden. Huelva



Árbitro: Martínez Madrona



Hora: 12:15



Televisión: Sin TV



Sporting Huelva: Sarita Serrat, Geraldine Leyton, Cinta, Pachu, Sandra Bernal, Meryem Hajri, Castelló, Paloma López, Anita, Florencia Bonsegundo y Lice Chamarro.



Entrenador: Antonio Toledo



Levante: Andreea Paraluta, Sonia Prim, Ruth, Ivana, Lucía, Maitane, Claudia Zornoza, Alharilla, Jéssica Silva, Eva Navarro y Soni.



Entrenador: Kino García