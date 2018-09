¿Qué pasa con los fichajes?

La derrota en Valladolid enseñó, todavía más, algunas de las heridas de un Levante que está en un contexto de dudas. Una situación similar que empezó a estas alturas el curso pasado y cuyo destino parecía abocado al descenso. Entonces apareció Paco López y su efecto cambió por completo el panorama granota. Ahora, igual que hace un año, los ojos se marchan hacia los fichajes, quienes todavía no han dado un paso al frente. Para colmo, Vukcevic, el más caro de la historia, se autoexpulsó en Pucela y puso en bandeja el triunfo al cuadro local, que todavía no sabía lo que era ganar esta temporada.

El de Vukcevic no es el único caso, pero sí resalta por encima del resto. El más caro y el sustituto sobre el papel de Lerma. A pesar de eso, por condiciones, está a años luz del cafetero. Y sería un error caer en recordar al colombiano constantemente. El Levante debe acudir al presente, pero la realidad es que Paco López tiene pocos recursos a mano y los recién llegados no están terminando con esas dudas. Sobre todo porque la identidad del técnico de Silla, desde su llegada, fue ese 4-4-2 que daba equilibrio, pero que a su vez era la calma antes de la tormenta ofensiva. Esa que generaban las carreras de Morales y la gran efectividad de los hombres de arriba. Ahora, desde el club son conscientes de que se podría haber confeccionado una plantilla que se adaptase mejor al estilo de Paco López. Sin embargo están también convencidos de que el míster va a terminar sacándole rendimiento. Y paradójicamente, esa evolución podría llegar con un cambio de sistema forzado, ya que en el centro del campo no se vislumbra una solución a corto plazo.

En líneas generales, y escapando de esa parcela medular, la sensación es que los fichajes no se han adaptado a la realidad granota. Bien por nivel o por falta de experiencia en LaLiga Santander. Eso sí, con los números en la mano, solo Róber Pier ha sumado más del 50 por cien de los minutos disputados. También habría superado esa barrera, sin problemas, Coke Andújar. Ambos mantienen un punto en cumún y es que ya estaban el curso pasado. Eso no le ha valido a Cabaco, en el ostracismo, para sumar, y se mantiene con el casillero a cero a pesar de las rotaciones y los problemas en la zaga.

Por su parte, Prcic es otro de los que más minutos han sumado. Con una gran impresión en sus dos primeros 'ratos', su participación en el choque ante el Sevilla le perjudicó y se cayó del partido de Pucela. Mientras, Simon y Dwamena han costado más de diez kilos y apenas suman 75 minutos entre los dos, algo que genera dudas y que demuestra la falta de adaptación de ambos jugadores. Es más, el ghanés se ha quedado fuera de la convocatoria en los últimos encuentros. Con todo eso, la pregunta, igual que hace un año vuelve a ser, ¿qué pasa con los fichajes?