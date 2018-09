"Con el 0-1 lo de la afición ha sido espectacular"

Paco López se ha mostrado muy satisfecho por la actitud del grupo y de los aficionados en una jornada en la que, sobre todo en lo anímico, recibir un golpe tan pronto podría haber condicionado el resultado final. Sin embargo, la plantilla supo reponerse y levantó el marcador con dos goles de Jason y Toño, curiosamente hoy carrileros en un dibujo táctico que analizó en rueda de prensa.

Táctica

"En principio sabíamos que tenían a Guidetti, Calleri o Rubén Sobrino... queríamos reforzar la parcela central con un jugador más y con el juego aéreo tener también más superioridad. También con balón tener esa sensación de llevarlo más desde atrás. Ahora bien, da igual el sistema porque si la actitud no es buena es imposible. Hoy ha sido clave el cómo el equipo ha trabajado el partido. Siempre responden".

Factor anímico

"Es normal trabajar el tema mental cuando estás en esa dinámica mala o ese bache de resultados. Exceptuando la primera parte de Valladolid, la actitud de los jugadores es la misma que contra el Sevilla, Valencia, Celta... era un equipo reconocible. En ese sentido seguimos estando satisfechos. Hoy se demuestra que tenemos una plantilla de 25 jugadores y cualquiera es capaz de jugar".

Análisis de Abelardo en rueda de prensa

Felicito a Abelardo porque si ya teníamos una opinión sobre él excepcional, más si cabe que en este mundo que tratamos de excusarnos, que un entrenador reconozca la superioridad del rival en un momento determinado no es fácil. Con el 0-1 en el minuto 4, la afición, me gustaría recalcar, como ha respondido. Porque ha sido espectacular. Los jugadores han respondido a eso, han buscado la portería rival, han sido verticales y es muy meritorio lo que han hecho hoy. Sobre todo a nivel emocional después de los últimos resultados.

Cambio de sistema

"En el entrenamiento le di vueltas a la posibilidad, tenemos la ventaja de que durante los entrenamientos de temporada... nosotros tratamos de trabajar diferentes situaciones tácticas y eso evidentemente ayuda a que no sea una sorpresa para nosotros. Al final más o menos te puedes adaptar a una manera de juego de una manera más fácil. El desarrollo del juego luego es clave y hoy el equipo ha estado muy bien".

Lesión de Cabaco

"Son simplemente los calambres típicos. No hay nada que sea para preocuparnos".

Faltas sobre Boateng

"Son criterios de los árbitros que no voy a valorar. Boateng es un chico que le hacen muchas faltas, él también utiliza el cuerpo. Si no te pitan algunas faltas hoy, te las pitarán en el futuro. No pasa nada"

El partido de Rochina

"El encuentro de él ha sido muy bueno. Como el de todos. Es un jugador de mucho talento. Él sabe lo que queremos de él. No me ha sorprendido lo que ha hecho porque trabaja de una manera espectacular. Somos 25, hay que elegir. Y entiendo que Rochina tiene partidos para jugar de interiores, como Bardhi. Los jugadores de talento tienen que estar al servicio del equipo y en su caso Chapeau por su nivel de compromiso. Esto es al final lo que te ayuda a cumplir el objetivo.

Mentalidad del jugador

Desde fuera uno no convive con los futbolistas y creemos que están por encima del bien y el mal, pero es un grupo que tiene una implicación que no es fácil. Esta liga de todos modos es muy larga, si hoy el resultado hubiera sido otro, estamos viendo que todo está igualadísimo y ganar cada partido es muy complicado. Tenemos que tratar de ser competitivos, incómodos y a partir de ahí seguir luchando porque quedan muchos puntos. Para lograr el objetivo hasta 42 puntos, más o menos...

Sustitución de Jason

"El cambio de Jason es por la tarjeta, después de lo del otro día".

Idea de juego ofensiva

El planteamiento no era jugar con cinco, sino con 3. Jason es extremo delantero, no tiene nada que ver con un lateral. Todo el mundo sabéis también las características de Toño. El mensaje no era más defensivo, sino todo lo contrario. Vuelvo a repetir que esta semana nos venía bien jugar con tres e igual la semana que viene cambiamos. Hasta ahora el 4-4-2 era lo normal, pero como entrenador no estoy cerrado a eso.