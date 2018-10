"¿Cinco millones por Boateng? Por esa cifra ni nos sentamos"

El director deportivo del Levante ha sido el protagonista este martes de una extensa entrevista en Sin Tregua, el programa granota de la 97.7 Radio Levante. Tito ha pasado revista a la actualidad del club, ha hablado sobre su futuro y el posible fichaje de Iborra y ha enviado un recado a Toño por su renovación.

Ofertas por Boateng

"¿5 millones por Boateng? Por esa cantidad ni nos sentamos a hablar"

Rumores del Cádiz

"No me consta que haya llegado una opción del Cádiz por Samu".

El fichaje de Iborra

"A mí me hubiera gustado que Iborra estuviera ya aquí con nosotros"

Su futuro

"Yo no he hablado con el presidente de mi futuro. ¿Si me entero por la prensa de su decisión de no valorar lo mío hasta diciembre? Sí"

Renovación deToño

"Ellos de forma unilateral han considerado que la propuesta no satisface lo que ellos quisieran. Nosotros hacemos caso a lo que nos dice Toño, que es 'vamos a dejarlo y yo sigo jugando, y más adelante ya veremos', pero claro, el Levante no va a esperar más adelante. Si no hemos cerrado a Toño con esas condiciones, que no las vamos a variar, considero no va a haber otra posibilidad, salvo que haya un cambio de rumbo por parte de Toño"