La portería sí es el objetivo

No hacía falta que lo jurara. Su declaración después de ganar en Getafe, cuando destacó que «la portería a cero no es el objetivo», simplemente recordó por dónde estira Paco López más la manta cuando esta se queda corta. «Lo que tratamos es ser fuertes y tener un equilibrio. Si lo consigues (que no te marquen) sabes que no pierdes, pero nuestro objetivo es ganar los partidos», redundaba el técnico, cuya apuesta ofensiva se traduce en un mayor protagonismo goleador del Levante y de buena parte de sus jugadores, no solo los delanteros.

Los granotas son los cuartos máximos anotadores de LaLiga, con 12 dianas. Solo les superan los dos primeros clasificados -Sevilla y Barcelona, con 18 y 19, respectivamente- y el Celta (12). El Madrid, próximo rival, apenas ha sido capaz de igualar sus registros después de ocho jornadas. Villarreal, Valencia y Betis, también con aspiraciones y potencial atacante teóricamente muy superior, han celebrado la mitad de goles por ahora.



Los mejores números desde el EuroLevante

Hacía siete campañas que el equipo no alcanzaba estas cifras en LaLiga Santander. Desde el histórico año del liderato, que precisamente a estas alturas estaba en poder del Levante de JIM. Entonces llevaba 14 tantos, para un total de 20 puntos, aunque el tope realizador es otro: la veintena de goles del debut en la máxima categoría, allá por 1963. En la 04/05, con Schuster en el banquillo, el meteórico inicio liguero se traducía en 13 dianas.

La valentía que Paco López reclama a sus jugadores, aun cuando esta suponga idas y vueltas a una y otra portería, se traduce en que ya son siete los miembros de la plantilla que han marcado. Y, curiosamente, solo uno de ellos es delantero: Roger. Por detrás del 'pistolero', máximo anotador, con cuatro, aparecen ya cuatro jugadores de segunda línea (Morales, Bardhi, Simon y Jason) y dos defensas. En toda LaLiga 17/18 fueron 14 los goleadores del Levante.

Hasta 16 de los 22 futbolistas utilizados por Paco López en lo que va de curso han probado fortuna de cara a puerta en mayor o menor medida. Boateng, con ocho, es quien más tiros acumula sin haber estrenado su casillero. Tampoco lo ha hecho Mayoral, quien ha participado en menor medida, mientras que el otro delantero de la plantilla: el ghanés Dwamena, es de los pocos que todavía no ha rematado (entre palos o fuera).



Los goles en contra, la cruz

El contrapeso negativo lo ponen los 14 tantos recibidos por Oier, aunque estos datos están marcados por la media docena del «mal día» del Sevilla. Los azulgranas son los terceros de LaLiga en ese apartado. Huesca (18) y Rayo (15), los dos últimos clasificados, tienen el dudoso honor de superarles. El del sábado en Getafe, junto al de la primera jornada en el Villamarín (0-3), son los únicos encuentros en los que el Levante ha mantenido su portería a cero.