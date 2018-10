Vukcevic, ¿a qué estás jugando?

El Levante UD se ha quedado estupefacto este jueves después de que Nikola Vukcevic haya sido titular con la selección de Montenegro en el encuentro correspondiente a la Liga de Naciones ante la Serbia del exlevantinista Lukic. Nada que en condiciones normales le hubiese tenido que alterar el sueño si no fuese porque según el último parte médico granota está lesionado desde el jueves anterior y en principio había viajado solamente a petición de los servicios médicos de su Federación para someterse a una revisión de control tras la que regresaría a València.

Vukcevic sufre, al menos según el Levante, un esguince en el ligamento deltoideo del tobillo izquierdo de grado 1-2 con un periodo de recuperación estimado oficialmente en tres semanas, un plazo según el cual todavía le quedaban exactamente dos. Sin embargo, aun así viajó a principios de semana a Montenegro sin que el club haya tenido más información.

El problema concreto en el tobillo que no le ha impedido jugar contra Serbia lo arrastra desde un entrenamiento en Buñol. Fue a dos días del partido contra el Getafe y con posterioridad al encuentro frente al Alavés, que él no disputase porque estaba sancionado debido a la roja que vio en Valladolid.

La noticia ha causado sorpresa a nivel interno en el club, aunque no ha habido pronunciamiento oficial más allá de que se ha informado de su presencia en el once montenegrino como si no ocurriese nada extraño. La realidad, sin embargo, es que en Orriols tanto el cuerpo técnico como el médico estaban convencidos de que no iba a jugar. Con lo que contaban es con que regresaría para seguir con su recuperación, de ahí que se hayan visto sorprendidos por la noticia apenas días después de haberse quedado fuera de la convocatoria para el Coliseum por estar en el dique seco.

Pese a ser el fichaje más caro de la historia con un traspaso próximo a los nueve millones, precisamente el de Zorrilla ha sido el único partido que ha jugado de inicio con Paco López. Eso sí, tal y como se ha vuelto a demostrar, en su selección es un fijo, incluso en mitad de una recuperación como la de ahora.