Ruth y Soni mantienen el pleno en Buñol

Tocó arremangarse para mantener el pleno de victorias en Buñol. El Levante volvió a mostrar su amplitud de recursos para recomponerse del empate en Huelva y derrotar a un rival combativo que respondió al mazazo psicológico que supuso el gol de Soni al filo del descanso, pero que no pudo hacer nada ante la insistencia granota con todo su arsenal ofensivo sobre el tapete. Aunque el golpe de gracia lo dio la central Ruth tras un saque de esquina; justo el mismo desenlace, con otra protagonista, que el del primer triunfo en el estreno de esta ilusionante Liga Iberdrola.

Solamente habían pasado dos minutos y el Levante rozó el primer tanto en un par de acciones de dos de sus fichajes estrella. Un cabezazo de Marta Corredera, que volvía al once tras cumplir sanción por su expulsión frente al Fundación Albacete, obligó a Yamane a lucirse. Y, de inmediato, Soni buscó de primeras la escuadra sin premio. Las granotas arrancaron con fuerza, con una presión alta, muy asfixiante, desde Ruth e Ivana, ambas con iniciativa para sacar el balón jugado. Una apuesta reconocible con Alharilla haciendo de partida de Charlyn Corral, cuyo nombre apareció su nombre en el banquillo tras disputar el miércoles en Estados Unidos el último encuentro de la CONCACAF y quedarse fuera del Mundial con México. El guión alocado trastocaba el gen bético, más acorde a querer que a esperar. Sin embargo, poco a poco se fue enchufando en el partido. Fue Bea Parra, bigoleadora la jornada anterior, la que despertó a las suyas con un intento desde fuera del área.

Cara a cara se medían dos equipos con ganas de tener el balón. Todo pasaba por las botas de Claudia Zornoza e Irene Guerrero, capitana rival, sendas internacionales de nuevo cuño. La granota, la artífice del impulso inicial, se sacó de la chistera en el minuto 11 un zapatazo desde fuera del área que tampoco deshizo las tablas por los reflejos de la japonesa Yamane. Clau cargó rapidísimo la pierna y aún más voló la arquera visitante para despejar el esférico a la madera. Zornoza campó a sus anchas y de nuevo buscó el gol con un remate cruzado. El Levante disfrutaba y hacía disfrutar. Los detallazos, algunas veces arriesgados, los ponía Jéssica Silva. En uno de sus malabares, su centro-chut se envenenó y otra vez Yamane estuvo atenta.

En menos de 20 minutos, las cartas ya estaban marcadas. Es cierto que la posesión era azulgrana, pero el Betis se sentía cómodo con la posibilidad de enganchar alguna acción al contragolpe, a la espalda de sus rivales. En la primera con estas características, Ivana dejó su sello y frenó una combinación entre Priscila y Bea Parra. La explosividad se fue diluyendo porque las andaluzas crecieron. Paraluta aparecía más en escena, pero tampoco tenía que mostrar sus cualidades. Cuando parecía el partido más equilibrado, Claudia Zornoza mostró su magia, recuperó el balón, cuerpeó y se asoció con Jéssica, quien en carrera aprovechó su velocidad extrema para regalarle a Soni su primer gol de la Liga Iberdrola ante la permisividad de Yamane y Nana, que no se aclararon. Gol clave sobre la bocina de la primera parte, aunque la alegría duraría solo el paso por los vestuarios.

En vez de venirse abajo, el 1-0 activó al Betis. A los 40 segundos de la reanudación, Priscila firmó las tablas. Menudo trallazo que pilló descolocada a Andreea Paraluta, quien no tuvo capacidad de reacción suficiente para neutralizar el cañonazo de la referencia bética. Otro tanto psicológico y en el primer disparo entre palos de las de María Pry, que modificó las piezas con maestría para que se igualaran las fuerzas en un suspiro. A partir de Jéssica Silva, con una venda en su pierna derecha por unas molestias que casi le dejaron fuera de combate, el Levante se recuperó del golpe prematuro. Ella y Claudia daban ese plus necesario. En una carrera de la portuguesa, antes de la hora de tiempo efectivo, Laura González la derribó dentro del área. Soni desperdició la pena máxima ya que ajustó tanto el disparo ante la envergadura de Yamame que lo mandó al palo.

El Levante empezó a acumular jugadoras en campo contrario, pero no podía descuidarse. Claudia tenía confianza, Jéssica iba en 'Moto GP', Soni no se arrugaba pese al fallo del penalti y también apareció Alharilla, reclamando su protagonismo, mandando un balón filtrado para Soni, que pensó tanto que de nuevo se topó con Yamane. El Betis se estaba salvando y Kino empezó a inyectarle más pólvora en el ataque con la entrada de Eva Navarro, reubicando a Marta Corredera en el '3' y a Lucía en el carril del '2' tras ser Sonia Prim la sustituida. Eva, que ahora irá con la Sub-17 junto a Paula Tomás para preparar el inminente Mundial de la categoría en Uruguay, no llegó por poco al enésimo centro de Jéssica.

El acoso del Levante era constante. El partido se volvió loco. Como en los tres puntos ante el Rayo Vallecano, otro saque de esquina ejecutado por Soni se tradujo en alegría en la Ciudad Deportiva. La pizarra marcaba que la receptora fuera Ivana, que fue la que atacó al primer palo, pero la que acabó deshaciendo el 1-1 fue Ruth, con el brazalete de capitana por el cambio de Prim, para marcar además su primer gol en la vuelta a casa. Ahí el Betis acabó hincando las rodillas, aunque ya había quedado noqueado tras el penalti y eso que le mantuvo en el choque durante cerca de veinte minutos.