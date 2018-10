Comunicado oficial del Levante UD: El caso Vukcevic, todavía peor

El caso Nikola Vukcevic continúa y hasta empeora. Este lunes no ha aparecido por la Ciudad Deportiva de Buñol. El malestar en el Levante UD con el fichaje más caro de su historia (9 millones de traspaso) es evidente.

Pese a jugar el partido completo de Montenegro contra Serbia y entrenarse estos días junto a su selección, el internacional se ha sometido a nuevas pruebas médicas que, según el Levante UD, han confirmado un empeoramiento de su esguince de tobillo inicialmente de grado 1-2. El jugador, por tanto, sigue de baja y esta vez sin fecha concreta de regreso.

Este es el comunicado oficial del Levante UD:

El jugador Nikola Vukcevic ha sido valorado de nuevo esta mañana por los servicios médicos del club, realizándole una nueva resonancia nuclear magnética (RMN) de control de su tobillo izquierdo.

La conclusión de la misma es que persiste el esguince del ligamento deltoideo, con discreto empeoramiento, encontrando una mayor inflamación de partes blandas y un incremento en el edema óseo.

Por este motivo el jugador permanecerá en tratamiento con los servicios médicos, no habiendo en este momento una fecha prevista de incorporación a dinámica normal de equipo.

De momento no hay anuncio sobre si se tomarán o no medidas disciplinarias al respecto después de que el jugador y su selección se saltaran la recomendación del Levante UD que no jugase estando lesionado.