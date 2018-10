Todo depende de Bardhi

Como la exploración médica de este jueves ha expuesto, Enis Bardhi no se perderá la visita del Santiago Bernabéu por lesión. Eso no significa que a su vuelta a València, el miércoles por la noche, no estuviera aún dolorido por el golpe recibido con Macedonia. Ni que vaya a jugar con total seguridad el encuentro del sábado. Su titularidad dependerá en gran medida de su recuperación física, después de acumular 155 minutos y más de 10.000 kilómetros de vuelo a su paso por su selección.

El '10' granota ha estado en Buñol después de haberse cruzado Europa en avión. El martes por la noche se encontraba en la capital de Armenia, Erevan, disputando la cuarta jornada de la Liga de Naciones. Las secuelas de una entrada rival en la pierna izquierda, mediada la primera mitad, propiciaron entonces que su seleccionador le sustituyera en el minuto 65 para evitar males mayores. En Orriols, visto lo que había pasado con Vukcevic, sin duda que lo agradecen.



Hace un año, prácticamente inviable

La evolución física de Bardhi desde su fichaje, en 2017, deja abierta la puerta a su regreso al once. Hace un año parecía casi imposible que encadenara tres partidos en apenas una semana, como sería el caso. Su adaptación a las exigencias de LaLiga, incluida la reconversión al interior por Paco López, ahora lo posibilitan. El problema es que el margen con el que cuenta es pequeño, ya que la visita al estadio del Madrid prácticamente inaugura la novena jornada del campeonato.

Con el montenegrino fuera de combate otras dos semanas, como mínimo, al técnico de Silla le quedan otras un par de alternativas más para la media aparte de la de Enis. Mantener de inicio a Prcic, el menos afectado por el 'virus FIFA', o echar mano de Doukouré. Este último no ha regresado en mucho mejor condición que Enis, pues también disputó partido y medio con Costa de Marfil y tuvo que emprender un larguísimo viaje de vuelta desde la República Centroafrican. Cheick, titular en las dos primeras jornadas, apenas ha tenido protagonismo desde entonces con el Levante.



Campaña y Rochina, fijos

La candidatura del '10' a ocupar uno de los tres vértices del centro del campo se ve reforzada por la mejoría experimentada por el equipo a su entrada en Getafe, más el determinante golazo de falta que marcó. Rochina y Campaña se antojan seguros, sobre todo después de haber podido recargar pilas y preparar el partido de Madrid con tranquilidad durante el paro liguero que ahora concluye. Ellos, junto al bosnio, fueron ya los elegidos en las dos anteriores apariciones del 3-5-2 sobre el césped.

Por lo ensayado por el técnico de Silla, los azulgranas reforzarán su renovada apuesta táctica frente a los de Lopetegui. Los buenos resultados obtenidos ante el Alavés y en el Coliseum, junto al potencial local, invitan a mantener el blindaje de la zona central con tres hombres en la medular. El 4-3-3 sería ahora la variante más lógica.



No jugó en Madrid en 2017

El extra de motivación que para todo futbolista conlleva poder mostrarse en el Bernabéu es mayor todavía en el caso de Bardhi. A su regreso del primer periplo internacional como granota, Muñiz decidió dejarle en el banquillo en el campo de los merengues. El mismo sitio desde el que vería el duelo ante los de Zidane en Orriols, ya en febrero. El asturiano tampoco echaría mano del '10' en otro gran recinto como el Camp Nou, ya en enero, aunque entonces sería por sanción: el centrocampista había forzado en la jornada anterior la tarjeta para cumplir ciclo y quedar limpio' de cara al resto de LaLiga Santander.