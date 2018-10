Esto opina Paco López sobre el ´caso Vukcevic´

El entrenador del Levante, Paco López, ha asegurado este jueves que el Real Madrid, que acumula cuatro partidos consecutivos sin marcar, "siempre es un equipo temible". El de Silla ha defendido también a su colega Julen Lopetegui, ya que dice que ha demostrado la capacidad "que tiene como entrenador", además de valorar la polémica generada por la lesión de Nikola Vukcevic y su participación con Montenegro.

"Nunca sabremos si es mejor jugar contra el Madrid en su mejor momento, como nos pasó el año pasado con el Barcelona, o si cuando el equipo llega con más urgencia", ha señalado el preparador granota, centrado en que los suyos hagan "un buen partido y tengas opciones de ganar".



La capacidad de Lopetegui

"No entro en lo que pueda pasar en los otros equipos y partiendo de la idea de que Julen Lopetegui ha demostrado la capacidad que tiene como entrenador, sería una alegría inmensa poder sacar un buen resultado en el Bernabéu", ha apuntado Paco López, quien no ha querido confirmar si mantendrá el sistema 3-5-2 usado en los dos últimos partidos de LaLiga.

El entrenador valenciano ha querido pasar página y no hacer sangre sobre la situación vivida con Nikola Vukcevic, que jugó lesionado con Montenegro la pasada semana y agravó su lesión en el tobillo. "Es un tema que sabéis lo que ha pasado, me parece improductivo volver a darle vueltas. Lo que tenemos que hacer es aprender todos, el primero el jugador y ser consciente de que tiene que poner su máximo esfuerzo al servicio del club que le paga y al equipo y aprender todos los errores", ha dicho.



Mensaje constructivo

"No me gusta hablar porque me parece que no avanzamos. El jugador nos dio sus explicaciones, hemos hablado con él y que esperamos todos que se ponga cuanto antes a tope para ayudar al equipo. Queremos construir y no destruir", ha insistido.

Paco López también ha dado su versión sobre el partido que espera y ha explicado que al Real Madrid le gusta "tener el balón", pero ha insistido en que deben mostrar en el Bernabéu sus principales señas de identidad. "Es difícil imaginar un partido en el que dominas mucho. Al final lo que queremos es que el Madrid no se encuentre cómodo con el balón".



La valentía, por delante

Queremos ser un equipo incómodo y que cuando tengamos el balón seamos valientes. Se necesita incluso un plus más de esfuerzos si cabe y seguir siendo atrevidos. Eso es algo que no lo debemos perder independientemente de cómo se desarrolle el partido", ha finalizado.