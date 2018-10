Paco López: "El talento tiene límites; el esfuerzo y la fe, no"

Si el Levante hubiera empatado o perdido al final en el Santiago Bernabéu, Paco López se hubiera vuelto igual de orgulloso a casa. El técnico valoró en sala de prensa la victoria pero aún más el desempeño de sus jugadores, hasta el punto de que se mostró «súper contento» con este último. «Hemos trabajado durante la semana cómo neutralizar su juego, y han salido muchas de las cosas que hemos trabajado», desveló el de Silla, quien restó importancia al hecho de que un año antes estaba dirigiendo al filial en Ibi, en Tercera: «Lo importante es lograr los objetivos, como cuando cogimos al equipo en una situación delicada».

Paco tuvo buenas palabras para su homólogo madridista, Julen Lopetegui, aunque dejó claro que «su continuidad no depende de mí». Suya sí fue la charla prepartido, cuando apeló al «convencimiento» de sus pupilos para poder obtener algo positivo del feudo merengue: «Les he comentado que el talento tiene límites; pero el esfuerzo, la ilusión y la fe, no. Esa ha sido una gran arma para nosotros», desvelaba el preparador de Silla a la conclusión del encuentro.



Propuesta atrevida

En el Bernabéu, el Levante exhibió de nuevo la valentía que imprime su técnico. «La idea es ser siempre atrevidos. Una de las consignas era llegar a la portería rival sin miedo cuando recuperáramos el balón, y durante muchos minutos de la primera parte lo hemos hecho. En la segunda sabíamos que íbamos a sufrir muchísimo contra un equipo como el Madrid», señalaba el entrenador granota a posteriori, al tiempo que restaba importancia a las ocasiones locales a balón parado: «Ellos tienen grandes especialistas en el juego aéreo. A todos los rivales les hacen daño».



Sin euforias

Igualmente perniciosa fue la pérdida de Campaña previa al 1-2. «Ha sido en una salida a la contra y nos han pillado en despligue por la derecha», apuntaba el técnico, quien al descanso había «corregido detalles porque Asensio y Lucas se metían por pasillos interiores para romper por fuera, a la espalda de Cabaco y Róber Pier».

El de Silla, satisfecho por los tres triunfos obtenidos desde que cambiase al 3-5-2, recordó que «hay muchísimas cosas por corregir» y también la mayor parte de puntos por sumar. «El objetivo es el mismo. Llevamos nueve jornadas para lo bueno y para lo malo. LaLiga está muy igualada».



Valoraciones personales

A nivel individual, sin querer explayarse, reforzaba que «no sería injusto que Morales fuera a la selección» como premio a actuaciones como la del Bernabéu, donde había sobresalido más si cabe Oier. «Tenemos un magnífico portero, que fue preseleccionado. El éxito es colectivo pero hoy (por ayer) él ha estado excepcional», concedía Paco.