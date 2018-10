La Copa llega con ´refuerzos´

Las prioridades en Copa están más que claras. Para los granotas importa más cómo y con quién que qué se consiga en si. El medio más que el fin. El torneo del KO se presenta mañana en el Anxo Carro principalmente como una oportunidad para hacer sentir partícipes y protagonistas del éxito colectivo a una buena parte de la plantilla. Entre otros, a la mayoría de jugadores incorporados en verano al proyecto. Dwamena, Simon o Aitor están predestinados a jugar de inicio por primera vez en Lugo.

Paco López ya advirtió a la conclusión del choque ante el Leganés que tiene un fondo de armario suficientemente amplio como para hacer rotaciones. La cita en territorio gallego será su particular ?caramelito? para jugadores que «perfectamente podrían ser titulares pero no caben en el once». No es el caso de Samu García, quien apenas cuenta pero igualmente podría tener su momento de gloria con el Levante 18/19 en el estreno copero.

Con minutos por delante, los menos habituales adquirirán el rodaje necesario para aportar en un futuro próximo en LaLiga. En Montilivi, hace un año, fue donde se empezaron a mostrar Lukic y Cabaco (hasta entonces, inéditos con Muñiz); y en menor medida, Boateng. El ghanés, goleador en aquel duelo en Girona, está ahora a mitad de camino entre los que necesitan descanso y a los que les viene bien competir. En el segundo grupo habría que incluir a Borja Mayoral, por ejemplo. No ha explotado todavía en Orriols el delantero cedido por el Madrid. Doukouré o Luna, relegados a un plano muy secundario en las últimas jornadas, se hallan en una situación similar.

Quien no llegará a tiempo de viajar a Lugo es Vukcevic, precisamente el fichaje más caro. El montenegrino no está recuperado del polémico esguince de tobillo, pese al cual jugó con su selección hace 15 días, lo que asegura prácticamente la presencia de Prcic en el centro del campo. Pasa lo mismo con Pedro López en el lateral o el carril derecho, ya que el retorno de Coke después de su lesión de rodilla se antoja demasiado precipitado para la convocatoria de hoy. El vallecano, que ya trabaja con el grupo, estaría disponible de jugarse en el Anxo Carro unos días más tarde.

La de Cabaco, quien se tuvo que retirar ante el Leganés después de torcerse el tobillo, será la otra baja por motivos físicos con la lidiará Paco López. Sin el charrúa, el técnico solo dispone de tres centrales en plantilla; variar el sistema y/o recurrir a algún zaguero del filial son las opciones de las que dispone para dar descanso a Postigo o Róber; Chema, por el contrario, podrá ser titular después de haber tenido que aparecer desde el banquillo en tres de los últimos cuatro duelos.

'Posti' es uno de los jugadores que ha participado en los 10 compromisos ligueros, como Morales, Campaña y Oier. Todos ellos se antojan carne de rotación; y en menor medida Jason, Toño, Rochina, Bardhi e incluso Roger, determinantes en la espectacular racha del último mes. Completar un octubre perfecto, con una quinta victoria, será uña aliciente añadido en Lugo.