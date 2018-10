Que no se note la diferencia

Que no se note la diferencia I. HERNÁNDEZ

El Levante UD queda en manos de Aitor, Doukouré, Prcic, Simon, Mayoral o Dwamena. En ellos, entre otros, piensa depositar Paco López toda su confianza esta tarde en el Anxo Carro. "Tenemos una plantilla larga. No hay diferencias. No hay un equipo de LaLiga y otro de Copa. Hay 25 jugadores que por pequeños detalles cada semana se pueden quedar fuera del once pero perfectamente pueden jugar, por lo que vamos a ir a competir y a ganar a Lugo con lo mejor que tenemos", defendía el de Silla, quien afronta el debut en el torneo del KO con «energía» positiva y sin varios de sus intocables: Morales, Campaña o Postigo. Oier viaja por puro protocolo, pues siempre lo hacen los tres guardametas en plantilla.

El técnico se deja en casa a los tres jugadores de campo que han participado en los diez duelos ligueros. También a Toño y a Rochina, claves en la actual racha, aparte de los cuatro descartes que ha tenido que hacer por criterios físicos. Vukcevic y Coke están en la recta final de sus procesos de recuperación; Cabaco, como confirmaron las pruebas complementarias, tiene un esguince y no tiene asegurada ni siquiera su presencia en Vila-real. Boateng entró a última hora en el parte por enfermedad, lo que sube al avión a Roger y hace sitio de inicio a los dos '9' llegados en verano.

"Intensidad y agresividad" no deben faltar, de acuerdo con el discurso de Super López, por mucho que su alineación se llene de no habituales. De los dos canteranos que forman parte de la expedición es Manzanara quien más opciones tiene de jugar de inicio; dependerá de qué dibujo emplee el técnico. Este se debate entre continuar con el 3-5-2 o volver a una línea de cuatro, con solo dos centrales del primer equipo como hay en la lista. Tanto en el exitoso sistema de las últimas jornadas como en un 4-3-3 es donde mejor encajaría el capitán del Atlético Levante.

Pedro y Luna recuperarán la titularidad perdida a raíz de la desaparición de los laterales natos del esquema. Quien hace mucho más que no se viste de corto es Samu, inédito hasta ahora en una convocatoria. Se cumplen seis meses de su última participación en partido oficial: jugó dos minutos en el Villamarín con el Málaga, al que se había marchado en enero cedido.

En Lugo tienen muralla romana (Patrimonio de la Humanidad) y un interés especial en esta eliminatoria. Los gallegos la ven como una ocasión histórica de meterse en octavos (nuna lo han logrado) y de poner correctamente la primera piedra de su nueva etapa: el sustituto de Javi López, Alberto Monteagudo, se estrenará con ganas de guerra: "Nos gusta un fútbol más vertical, más en campo contrario, donde se hace daño, sin marear", destacaba el albaceteño, a quien es fácil encontrarle paralelismos con su homólogo granota. Se estrena en un banquillo de LaLiga después de acumular experiencias en categorías menores y pide a sus equipos "ir hacia delante" siempre.



Las cuatro experiencias coperas previas de Paco López