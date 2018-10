Paco López, en 7 frases

Paco López optó por dar minutos a los menos habituales frente al Lugo en el Anxo Carro, donde el Levante UD sólo logró llevarse un empate a uno de cara al partido de vuelta de Copa del Rey. Estas son las frases destacadas del técnico granota tras el encuentro:

1- Nos ha costado meternos en el partido. No estuvimos bien en los primeros 20 ó 25 minutos. Cambiamos a línea de cuatro y tras el descanso cambiamos cosas, mejoramos y tuvimos ocasiones para ganar.

2- Samu, como los demás que llevan pocos minutos, viene entrenando muy bien y se ha merecido la oportunidad.

3- Siempre quieres ganar, pero el Lugo ha hecho una buena primera mitad, como es partido de ida y vuelta, no se puede dar la eliminatoria ni ganada ni perdida, me interesa salir enchufados en la vuelta.

4- Borja ha hecho un gran trabajo, me alegro por él, pero como por el resto, esto es un equipo, me alegro que a gente con menos minutos en Liga hayan tenido casi todos 90 minutos, nos viene bien.

5- La verdad es que ha sido tan clara que lo tengo que decir. A Raphael lo han hinchado a faltas, ha sido increíble, el único que no lo ha interpretado así ha sido el árbitro, no había visto tantas faltas y agarrones en mi vida, en el vestuario nos volvíamos locos. Si su virtud es la potencia, lógicamente le ha restado rendimiento, pero hay un juez y me ha sorprendido realmente porque han sido faltas clarísimas, no soy capaz todavía de entenderlo, el chico ha hecho un trabajo espectacular.

6- Hay una parte comprensible, otra nos tenemos que dar cuentas, hay que salir enchufados desde el primer minuto sea el partido y el rival que sea. Me quedo en lo último del equipo, el trabajo, el esuerzo y a mejorar como siempre.

7- Consideraba que el equipo estaba bien, que podíamos remontar, que ha habido ocasiones, Pedro me estaba diciendo que tenía unas molestias, Prcic también estaba cansado y no quería precipitarme con el cambio.