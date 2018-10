Mayoral: "No tengo ansiedad"

"Llegué el último día, jugué los primeros partidos y todavía no estoy al cien por cien, pero sí con confianza". Fueron las primeras palabras de Borja Mayoral después de su primer gol con la camiseta del Levante UD.

Y es que, apeado de la titularidad en LaLiga, el delantero cedido por el Real Madrid aprovechó su oportunidad en la Copa: "El equipo está consiguiendo buenos resultados, estoy contento de hacer un buen partido como el que ha salido y contento por el gol, pero me quedo con el trabajo, el resultado y la reacción del equipo".

Cedido hasta final de temporada y con una cláusula por la cual el coste de su préstamo, en torno a los cuatro millones de euros contando su ficha, será inferior cuanto más juegue, Mayoral no ha disfrutado de ningún tipo de prebenda por esta condición. Es más, pese a su contrariedad por no jugar, ha asumido esta situación con profesionalidad y trabajo para ponerle las cosas difíciles a Paco López.

Su mensaje, sin duda, no ofrece dudas: "Vengo a sumar y a aprender. Voy a tener más opciones en el Levante que en otro equipo, pero hay mucha competencia y hay que trabajar para ganarse un puesto en este equipo". Preguntado por si la suplencia le provoca ansiedad también fue claro: "Ansiedad no, llegué muy tarde y me tengo que adaptar".