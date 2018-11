Paco López apuesta por el despertar del Villarreal, después del domingo

El entrenador del Levante UD, Paco López, aseguró que está convencido de que el Villarreal CF, su rival este domingo en La Cerámica, "va a despertar" de la mala racha de resultados por la que pasa y recordó que atraviesan "un bache", como pasan ellos y otros "muchos equipos" de Primera división.

"No nos afecta para nada que el Villarreal pueda estar en esa racha de no buenos resultados, porque tiene talento y le pasa a los equipos teóricamente poderosos que lo normal es que estén donde lo han hecho las últimas temporadas y ha hecho temporadas brillantes. Esperemos que sea después del partido del domingo, pero va a despertar, estoy convencido", dijo Paco López en rueda de prensa.

"Nos vamos a enfrentar a un rival que está jugando en Europa por mérito propios, con jugadores de muchísimo talento y que está pasando por un bache en cuanto a resultados como pasamos nosotros y muchos equipos de Primera división, pero será un campo difícil", añadió.

Paco López, que confesó para él será "siempre especial" volver a Vila-real, donde dirigió entre 2014 y 2017 al Villarreal B, advirtió de que a pesar de las cuatro victorias seguidas no detecta ningún síntoma de euforia en su vestuario. "Tratamos de frenar esa teórica euforia que dentro del vestuario no hay teniendo claro nuestro objetivo cada día. Nuestro foco lo ponemos en el proceso o en el camino. Cada semana tiene que ser una mejora constante. A partir de ahí la euforia no va a aparecer ni está. Tenemos claro el camino y el trabajo diario", indicó.

Además, el entrenador valenciano se mostró muy satisfecho del rendimiento de los jugadores menos habituales en el partido de Copa del Rey del pasado martes en Lugo. "El partido de Copa refleja que todos somos un equipo que no hay diferencias, el equipo tuvo momentos buenos y menos buenos. Al final es bueno para sacar las conclusiones que queríamos sacar", finalizó.

Paco López también adelantó que debe valorar todavía si Coke Andújar está listo para entrar en una lista de convocados y explicó que el montenegrino Nikola Vukcevic todavía no está recuperado al cien por ciento de su lesión en el tobillo izquierdo.

El Levante ultima su visita a Villarreal con una sesión de vídeo y estrategia



La plantilla del Levante realizó este viernes el penúltimo entrenamiento previo al choque del domingo en el Estadio de La Cerámica ante el Villarreal, con una jornada que fue principalmente táctica, con una larga sesión de vídeo y trabajo de estrategia sobre el césped.

Los jugadores y el cuerpo técnico del Levante saltaron al terreno de juego del Ciutat de València pasadas las 11:15 horas, casi cuarenta y cinco minutos después de la hora prevista de inicio, ya que permanecieron en la sala de prensa del estadio para ver juntos un vídeo.

Posteriormente, y tras un breve calentamiento, el entrenador Paco López organizó una serie de ejercicios para ensayar distintos movimientos con todos sus futbolistas para después repetir algunas jugadas de estrategia, tanto de saque de esquina como faltas laterales.

Al acabar el entrenamiento, algunos futbolistas, como José Luis Morales o Enis Bardhi, permanecieron durante varios minutos sobre el terreno de juego y ensayaron disparos de falta directa.

El técnico valenciano contó con todos los jugadores de la plantilla excepto con el defensa uruguayo Erick Cabaco, que se recupera de un esguince del esguince de tobillo sufrido ante el Leganés el pasado sábado, y también se entrenó con el primer equipo el defensa del filial Genís Montolio.

En principio, la baja de Cabaco será cubierta por el defensa Chema Rodríguez, que regresaría al equipo titular tras cuatro jornadas fuera de la formación inicial.