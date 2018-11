"Otros años parecía que a la pelota le costaba más entrar"

Esta temporada le sale de cara. ¿Es su mejor momento?

„Estoy contentísimo. Tengo muchísima confianza. Estoy haciendo goles y la dinámica es buena; ojalá se alargue lo máximo posible.

„Nunca había tenido estos números en Primera. Bien por una situación deportiva o por las lesiones, Roger no lograba explotar. ¿Necesitaba un inicio así?

„Es importante. Al final el año pasado parecía que después del gran año en Segunda y con ese rol podía tener un buen escenario para poder demostrar mi fútbol. No pudo ser por la lesión y este año lo tenía claro. Pude hacer la pretemporada desde un inicio, metiendo goles en esos meses de preparación y además el míster me ha dado confianza desde que empezó el año. Está yendo todo rodado. He respondido con goles que es lo que se le pide a los delanteros. Ojalá siga así.

„Habla de su situación en otros años y de este inicio de curso como un factor clave para ganar confianza. ¿Ese gol en Sevilla fue más importante de lo que parece?

„Yo me siento importante. Primero uno se tiene que valorar a sí mismo. Desde el partido contra el Betis estoy haciendo goles, pero sobre todo también creo que estoy aportando en el juego. Me encuentro bien y eso se ve en el campo. Lo primordial también es poder ayudar al equipo a seguir con esa racha positiva que tenemos.

„Precisamente sus goles están llegando en momentos difíciles. ¿Eso le da todavía más valor?

„Sí. Al final marcar es importante pero aún más es que los goles sirvan para algo. Que el equipo sume puntos es redondear la jugada. Más vale meter un gol y que ayude al equipo a sumar que meter tres y que el resultado sea otro muy distinto.

„Y en escenarios especiales. En el Bernabéu por ejemplo.

„Marcar en cualquier campo es especial pero en el Bernabéu y sobre todo logrando una victoria histórica mucho más. Ese gol lo voy a recordar con muchísimo cariño.

„¿Tuvo claro que las manos eran dentro del área?

„Sí. Se lo digo al árbitro, que lo revise. Él me dice que es fuera, pero yo tenía claro que era con la mano y dentro. No esperaba que después de tanto rato lo cambiara, eso sí.

„¿Le gusta el VAR?

„El VAR lo que está haciendo es que las situaciones que antes podían parecer injustas ahora se vean. Tanto para los grandes como para los pequeños. El momento en el que tienes que esperar a que todo se aclare pues es raro. El VAR le quita algo de picardía al fútbol, pero son decisiones que hacen falta. Si tienes que esperar dos minutos pues se esperan porque beneficia al fútbol y a la justicia.

„Sobre la pena máxima. Lanzó el penalti a pesar de que Morales cogió primero el balón.

„Él estaba más cerca de Bardhi, que era el que iba a lanzar la falta y veo que coge el balón. Le miro y se lo pido, y él sin ningún problema me da el balón. Él además ya había marcado y yo me sentía con confianza. Creía que podía ayudar al equipo con ese penalti y así fue al final. No es fácil coger esa responsabilidad en un campo como el Bernabéu pero todo salió bien.

„Si marca también en La Cerámica sería su séptimo tanto. ¿Se esperaba un inicio con esta media de goles?

„(Risas). Si le soy sincero, no. De momento llevo unos números buenísimos. Será difícil aguantar esta media todo el año. Lo que no estoy es sorprendido porque sé que con confianza voy a hacer goles. Me está saliendo todo perfecto. Otros años parecía que el balón le costaba más entrar y este año sale todo genial. Y al equipo también.

„Destaca que será difícil seguir esta línea. Se habla de ?Morales selección? pero, ¿con estas cifras podría darse una llamada de Luis Enrique o lo ve imposible?

„Puff... sería un sueño. Es algo muy muy muy difícil. Hay gente por delante mía que ha hecho muchísimo más que yo para estar ahí. Hay que ser humilde y saber que hay jugadores muy buenos, y que es una cosa complicada. Ojalá siga haciendo goles y que lleguen cosas bonitas, pero lo de la Selección lo tengo en la cabeza como un sueño, lo veo más que difícil.

„De momento, al margen de la competencia con otros ?9? de otros equipos, ¿cómo se lleva la gran lucha con sus compañeros? Más aún con la reconversión de Morales como un delantero al uso.

„Hay que estar siempre alerta. No hay que relajarse. La competencia siempre es buena y en este equipo es muy sana. Estamos todos muy bien. Está claro que los que no juegan están más fastidiados que los que juegan, pero bueno... ahora nos está tocando a Morales y a mí, por ejemplo, y al final hay que tratar siempre de apoyar y de ponerle las cosas difíciles al míster sobre la elección en el once.

„Ya sobre el equipo, ¿cómo está viendo la temporada? Sobre todo tras el bache del Sevilla y Pucela.

„El partido del Sevilla, la primera parte hace cosas muy buenas. Ellos tienen más aciertos y al final el encuentro se nos va. Pero en Valladolid la verdad es que el equipo no está metido en el partido, nos comieron... pero hemos sabido darle la vuelta a todo eso y llevamos cuatro partidos seguidos ganando con lo complicado que es eso en Primera.

„El nuevo sistema... le cogió por sorpresa. ¿Con cuál está más cómodo?

„Me encuentro cómodo con los dos sistemas con los que hemos jugado hasta la fecha. Al final también es lo que decida el míster y nosotros tenemos que intentar poner en práctica lo que él nos pide. Al principio sí me sorprendió. Fue todo rápido. Veníamos de jugar jueves, y jugamos domingo y salió de lujo. Con este sistema nos está yendo muy bien. También son dinámicas al fin y al cabo y debemos aprovechar esta buena racha.

„Las dinámicas como dice son importantes y Paco siempre ha sabido cómo tocar en la mente del futbolista. ¿Cómo valora su figura?

„Él supo conectar con nosotros desde el primer segundo. Conocía al Levante, sabía cómo funciona todo y al vestuario se lo ganó. El discurso que tiene, su filosofía... sabe sacar siempre lo mejor de todos nosotros y sobre todo quitarnos los miedos, y saber que podemos plantarle cara a cualquier rival. Cada partido es un mundo, hay veces que no saldrá todo bien, pero con esa mentalidad hay mucho ganado.

„El grupo compite en cada partido y el discurso es que se puede ganar a cualquiera. Sin embargo, a nivel global, ¿dónde se pone el techo?

„Tenemos que conseguir los 42 puntos cuanto antes. No hay que correr. El grupo tiene claro cuál es el objetivo. Ya se verá después. Cuanto antes lleguemos a esa cifra para ganar en tranquilidad y trabajar mejor, más cómodos estaremos.

„Este año curiosamente son muchos los equipos más ?humildes? los que están arriba. ¿A qué asocia eso?

„No podría darle una explicación. Nosotros al final nos quitamos el miedo y le jugamos de tú a tú a cualquier rival; esa es la clave, creo, en muchos equipos. El que más regular sea más arriba estará.

„Ahora les ofrecen más análisis de los rivales que hace años? ¿Trata de analizar a los defensas del otro equipo también en su tiempo libre?

„Sí que me gusta ver mucho fútbol, pero sobre los rivales con lo que nos ofrece el cuerpo técnico y el entrenador es suficiente.

