Atlético - Levante: El mejor partido de la Liga Iberdrola

Soni y Charlyn llegan en plena forma al partidazo. La vallecana, que lleva tres partidos seguidos viendo puerta, vuelve a la que fue su casa, donde siguió ampliando un palmarés espectacular. Ella, Andreea Paraluta y Marta Corredera han cambiado Majadahonda por Orriols para devolver al Levante al primer plano.

El 0-0 ante el Barcelona ratificó que la pelea por la gloria es ahora cosa de tres. Charlyn tiene en Soni a una socia de lujo. Muchísima pólvora. La mexicana ya ha marcado cuatro goles y tiene en el punto de mira a un equipo que la pretendió. El ataque granota es tremendo, pero al Atlético también le desborda el veneno con Jenni Hermoso, que lidera la clasificación de máximas realizadoras con siete dianas, Esther González (4), Ludmila (3) y la exgranota Olga García (2). Será un duelo de invictas, con cuatro puntos de desventaja por los dos empates granotas ya que las colchoneras han hecho pleno de puntos, y con el efecto de la eliminación rojiblanca entre semana en Champions a manos del todopoderoso Wolfsburgo.

Sonia Bermúdez tenía contrato en vigor con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2019, pero consideraba que su etapa de rojiblanca había llegado a su fin. Antes incluso de sumar una nueva Liga Iberdrola a su currículum, la segunda consecutiva de colchonera, se lo hizo saber a Lola Romero, directora de la sección, quien contraatacó con una mejora de contrato y además le dio vía libre para firmar por un equipo extranjero, sin tener que pasar por su cláusula de rescisión de 300.000 euros.

Pero no era un tema de dinero sino de un nuevo reto y eso no lo encontraba en un equipo donde había esas dos Ligas y una Copa de la Reina desde su llegada en el verano de 2015. Rechazó una suculenta oferta de la Superliga china para acabar la temporada por la puerta grande y tuvo propuestas de equipos de primer nivel de Italia y Noruega, pero el proyecto que le seducía desde el primer instante era el del Levante para formar el ataque más temible de la competición junto a Charlyn Corral.

En Orriols también lo tenían clarísimo, aunque eso generara rascarse el bolsillo y pasar por caja. Hubo acuerdo y el bombazo se oficializó el 17 de julio. Valía la pena el esfuerzo por esta vallecana que en menos de un mes cumplirá 34 años, que ha ganado nueve de las diez últimas ligas con tres clubes diferentes y que sigue generando fútbol y marcando goles con una facilidad innata.

El Atlético llegó tarde por Charlyn Corral. Así lo aseguró la propia mexicana tras anunciarse su renovación, en unas declaraciones recogidas por Record en un acto en el que apoyó el fútbol sin género en su país. "Soy un referente del equipo e irme tampoco era fácil. Creo que las cosas suceden por algo, el Atlético de Madrid llegó un poco tarde. No fue mi culpa sino de ellos, que les faltó meter el acelerador y yo estoy contenta con mi decisión. Al final me debo a las personas que confían en mí y, en este caso, el Levante lo ha hecho desde el día uno en mí", reconoció. El deseo de Charlyn era jugar Champions, el Atlético se lo daba de inmediato, pero ella prefirió seguir liderando un proyecto de altura y pelear por su sueño en el equipo que le abrió las puertas de Europa y con el que no para de acaparar reconocimientos.

Normal que en la capital se fijaran en la máxima goleadora de la pasada competición para capitanear el proceso de regeneración en el que habían entrado ya que se quedaron sin su columna vertebral: el técnico Ángel Villacampa, Andrea Pereira (Barcelona), Jucinara Paz (VCF Femenino) y las tres actuales granotas Sonia Bermúdez, Marta Corredera y Andreea Paraluta. "Al venir aquí he apostado por la ambición, el proyecto y la ilusión de seguir ganando y de llevar al Levante donde merece", afirmó Marta en su presentación. La guardameta rumana vivía en Madrid a la sombra de Lola Gallardo. "Esperamos seguir invictas. Estamos muy satisfechas, trabajamos duro cada día para obtener estos resultados. Vamos a por los tres puntos, estamos preparadas para este gran partido, para medirnos a un Atlético que ha ganado las dos últimas Liga. Será especial, quiero dar lo máximo, vamos a por todas", destacó Paraluta en la previa a los medios oficiales del club.

Hay un sinfín de alicientes en este partidazo y no solamente por el reencuentro de Paraluta, Corredera y Soni con su exequipo. El nombre de Ivana apareció también en la agenda del Atlético, aunque desde un principio tenía claro que su sitio estaba en el Súper Levante. Siempre será especial para Claudia Zornoza volver al Cerro del Espino. Pasó por las filas del Coslada, Rayo Vallecano, Pozuelo y una segunda etapa en Vallecas antes de fichar por el Atlético en el mercado invernal de 2011 hasta el verano de 2014 cuando se marchó al VCF Femenino. Ni ella ni Lucía Gómez, que estuvieron en el ?casting? de Vilda de la anterior convocatoria, han tenido continuidad en la de los dos primeros amistosos de preparación para el Mundial de Francia ante Polonia y Alemania (8 y 13 de noviembre respectivamente). Sí que están Ivana y Marta Corredera, así como las colchoneras Lola Gallardo, Andrea Falcón, Amanda Sampedro, Silvia Meseguer, Ángela Sosa, Esther González y Jenni Hermoso, que se concentrarán mañana en Madrid.