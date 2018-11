Bardhi: "Que Lerma renovara y después se fuera del Levante UD no significa que yo lo vaya a hacer»

Que quede claro: "El Levante UD es mucho más que Enis Bardhi", y Enis Bardhi es mucho más que sus faltas. Es también talento, naturalidad, jovialidad o agradecimiento al club que creyó en él. Ha firmado un nuevo contrato para "seguir disfrutando"; "para sacar dinero" se iría a otro lado. Este es el contenido íntegro de la primera entrevista del '10' granota después de su ampliación de contrato.

La primera pregunta tiene por objeto la última jugada del partido del domingo en Vila-real. Esa falta al borde del área que, siendo usted quien lanzaba, parecía medio gol.

Siempre tengo las mejores sensaciones, me concentro para lanzar mi mejor falta, pero a veces no sale. bien Que a nadie se le olvide que no son penaltis (bromea). Lo que tengo es que centrarme más en el trabajo, en el mío y en el del equipo, que en una falta; si lo hacemos bien seguro que llega un buen tiro. En ese sentido, la verdad es que estoy muy contento por cómo lo estamos haciendo en los últimos partidos. Necesitamos seguir así.

Dice que no era un penalti pero se lamentó casi como si lo fuera al golpear el balón contra la barrera.

Sí, porque la primera falta que había tirado en el partido (en la primera mitad) la había visto dentro. Estaba seguro de que iba a entrar. En la segunda me enfadé porque le pegué igual, y la pelota dio en el mismo jugador y en el mismo sitio. Fueron 10 segundos o un minuto de enfado, pero después ya me tranquilicé y me di cuenta de que era una falta, sin más. Necesitamos tener más opciones de lanzamiento como en Vila-real, porque al final son un peligro para el oponente.

Enis, ¿le preocupa que se le reconozca solo por sus lanzamientos de falta? ¿Que se le encasille, como a algunos actores, como especialista en ese tipo de acciones concretas?

No me da miedo, la verdad. Necesito mejorar muchas cosas, siempre hay cosas que mejorar, y yo nunca me he obsesionado por una falta o un córner. Al final, con las faltas puedo ganar dos, tres o cuatro partidos, porque creo que soy bueno en eso, pero lo más importante es que el equipo saque su trabajo adelante; y solo con mis lanzamientos no bastará. Cuanto más y mejor trabaje, más ayudaré al equipo a sumar puntos. El Levante es mucho más que Bardhi y sus faltas.

Paco López ha reconocido públicamente su evolución en los últimos meses, hasta ser un jugador más completo y preparado para liderar al equipo desde el centro después de su experiencia como interior. ¿Cómo valora usted ese proceso?

He mejorado mucho físicamente. A diferencia del año pasado, me siento muy bien. Ahora cada jugador está en su posición - "vale Jason no, pero está bien ?conectado? donde juega", matiza- y podemos sacar el 100 por 100 de cada uno. Yo siempre digo que estoy para jugar donde diga el míster, y que donde sea seguro que podré ayudar.

Me llama la atención que destaque que este sistema (3-5-2) saca el máximo de todos. A priori diría que a usted, egoístamente, le penaliza ofensivamente al tener que trabajar más y algo más lejos de la portería rival que antes.

En esta posición necesitas correr por banda y llegar también al medio. Hay que sufrir y hay que esforzarse mucho, pero así vamos a dar un paso más. Sufrimos todos, corremos más, aunque a cambio estamos a un buen nivel y consiguiendo más puntos, más cerca del objetivo.

¿Le está costando ver portería en jugada? No lo ha hecho en lo que va de temporada.

Siempre digo lo mismo: No me preocupa mucho marcar o tirar a puerta. Aunque no voy a decir que no piense en marcar, como cualquier jugador, sino que priorizo lograr cuanto antes el objetivo. Cuando lo hagamos podremos estar más tranquilos en el campo. Hacer muchas más cosas. Probar. Arriesgar. Ojalá llegue ese momento.

Las personas somos caprichosas y siempre queremos más. De hecho, a usted, después de marcar el año pasado nueve goles en LaLiga, se le van a reclamar mínimo diez. ¿Está en condiciones de cumplir?

Lo que quiero es que este equipo llegue lo más alto posible. A partir de ahí, evidentemente, cuantos más goles marque, mejor. Si puedo marcar diez u once, mejor que nueve. Siempre quiero hacer buenos partidos, con un ?10? de nota, pero depende del equipo, de la presión. De tantas cosas. Lo que más me gusta, a nivel colectivo, es que hemos cambiado el chip. Después de la primera victoria contra el Betis bajamos un poco y ahora estamos otra vez a un gran nivel.



"Era un riesgo venir aquí"

Hace apenas año y medio jugaba en el Üpjest, vivía en Budapest, era un desconocido para el gran público e internacional sub-21 por Macedonia. Ahora, en cambio, está en LaLiga, tiene un buen contrato y es uno de los referentes de su selección absoluta. Muchos cambios en tan poco tiempo, ¿no?

Ayudó mucho el Europeo sub-21 que hice y el buen año con el Üpjest. Gracias a eso vine aquí, y después de una temporada ha llegado la oportunidad de renovar. Estoy muy contento porque ellos creen en mí, y yo también me siento muy bien. Es un buen trabajo de todos para llegar a este punto: mío, mi representante, mi familia...

¿Imagino que no se arrepentirá de su elección por el Levante en lugar del Girona, que también pujó fuerte por usted después de ese Europeo sub-21 de 2017?

Yo pido siempre a Dios que me dé lo mejor posible. Y no sé porqué, pero desde el principio tuve claro que tenía que fichar por el Levante. Me generó confianza que me llamaran del club para decirme personalmente que me querían en la plantilla. No es cuestión de qué club es más grande; mi única intención era venir y mejorar futbolísticamente. Era un riesgo, porque estaba en Hungría, pero yo estaba convencido de que podía hacerlo bien.

¿Dios también le invitó a ampliar su contrato en verano?

Cuando hablamos con el Levante, me demostraron todavía más confianza. Vi que ellos creen en mí, que piensan que estoy haciendo un buen trabajo. Lo que he firmado, en mi opinión, es solo un número. Yo quiero estar aquí y nada ha cambiado en mi cabeza. Solo refuerza mis ganas de trabajar al máximo para este club. Esta afición, la gente, también es una de las claves de la renovación. Siempre han estado conmigo, me han apoyado.

Para los malpensados. ¿Qué les diría a aquellos que piensan que lo suyo es una ?renoventa??

Que Lerma se fuera después de renovar no significa que yo también lo vaya a hacer. Somos muy diferentes. Lerma se fue porque tenía además el escaparate del Mundial, que le ayudó mucho. No he firmado para sacar más dinero, sino porque me siento muy bien y quiero seguir disfrutando aquí.



"Es el contrato más largo y no me arrepiento"

¿Está dispuesto a agotar su contrato entonces? ¿2022 ó 2024?

Sí. Es el contrato más largo que he firmado en mi vida, y no me arrepiento. Quiero llegar lo más arriba posible con el fútbol, es mi objetivo, sin pensar más allá.

Aunque ya no tenga ningún valor, le pregunto porque se ha habló mucho de esto en semanas anteriores. ¿Su cláusula anterior era de 15 millones de euros?

Sí, exactamente. Eran 15 millones de euros.

Enis Bardhi es albanés y juega con una selección todavía modesta como la de Macedonia. Por lógica, es a nivel de clubes donde puede llegar más lejos, porque no tiene fácil disputar un Mundial o una Eurocopa...

Mi mentalidad es la siguiente: un jugador tiene que sacar el 100 por 100 de si mismo. Y el Levante me da la oportunidad de conseguirlo. Este vestuario, este ambiente es ideal para crecer, no lo voy a encontrar en ningún otro sitio al que pueda ir. Por eso yo quiero disfrutar más años de este apoyo. Fue el Levante el que creyó en mí y no lo puedo olvidar. Debo ser agradecido.

Permítame. El equipo de su infancia, ¿cuál era?

De pequeño me gustaba ver mucho fútbol, estaba constantemente viendo y disfrutando de los partidos por televisión junto a mi padre, y ningún equipo me volvía loco. Lo que sí es verdad es que tenía mucha simpatía por el Barcelona y por el Manchester United, cuando allí jugaba Cristiano. Cuando Cristiano se fue al Madrid, me enfadé como cualquier chaval (sonríe).

Se lo digo porque usted no esconde, como es normal, que le gustaría acabar en un grande europeo. Era por saber cuáles serían sus preferencias, si pudiera elegir.

Lo primero es la salud. Si estás sano, pues lograr muchas cosas. A partir de ahí, si sacamos el objetivo del equipo y mejoramos cada temporada estaré contento. Solo así podré llegar todavía más arriba.



"A Lukic le gustaría mucho volver aquí"

¿Cómo está su amigo Sasa Lukic? Se ha hablado mucho de la foto en redes sociales que colgaron días atrás juntos?

Para un jugador, lo más importante es jugar. Así de simple. Su situación es un poco jodida; está en una situación complicada porque no puede salir de allí. El presidente del Torino le quiere mucho pero el entrenador no le pone. Sasa es un gran futbolista, tiene mucha calidad, pero a veces el fútbol tiene estas cosas y toca aceptarlas.

Con ese panorama, no pararán de hablar del Levante.

Sí, sí. Él fue quien me dijo que como en este vestuario, en ninguno. En otros sitios son diferentes.

Curiosamente, él también amplió su contrato hace escasos meses con el Torino.

Ahí está el problema. A él le dijeron una cosa y luego han pasado otras. Él firmó y ahora tiene cuatro años más con el Torino. No sé su cláusula, pero creo que a él le gustaría mucho volver aquí otra vez.

Y de Vukcevic, ¿qué me cuenta?

Nikola tiene mucha calidad. Es muy buen jugador, pero a veces hay quien necesita más tiempo para adaptarse, y ese es su caso o el de Dwamena. Viene de Portugal, de Braga. Está en un nuevo sitio, en una nueva liga, pero puede ayudar mucho al equipo. Es el fichaje más caro del Levante pero eso a él no le va frenar, sino motivar. Se ve que necesita un poco más de tiempo.

Está claro que todos no se adaptan tan rápido como lo hizo usted a su llegada a Orriols. Empezó como un tiro, aunque pagara un peaje.

Hay cosas que no dependen de ti. Cuando llegué quise darlo todo para demostrar que merecía jugar aquí. Lo hice muy bien y después de 10-15 partidos, el míster me sacó. No sé porqué. Si por el físico, porque venía de Turquía. El caso es que tuve que respetar la decisión del entrenador aunque yo trabajaba igual.