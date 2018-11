Paco López remite a Toño al régimen interno tras su positivo en un control de alcoholemia

El entrenador del Levante UD, Paco López, se ha referido este miércoles al episodio sucedido con Toño García, que como desveló SUPER fue multado por dar positivo en un control de alcoholemia en la madrugada del pasado lunes y acudió a un juicio rápido el martes.

"Lo más importante es que reconozca que se ha equivocado. El club tiene su régimen interno y el vestuario también y él lo sabe. Debemos aprender de los errores y poco más que añadir. Hay que darle la importancia justa, aprendemos todos de esos errores y él se ha equivocado. Es el ejemplo de lo que no hay que hacer para cualquier ciudadano y más para un futbolista profesional", dijo.

El entrenador, sin embargo, descartó que pueda tomar medidas deportivas que puedan afectarle e insistió en que Toño es consciente de que existe un régimen interno: "Saben que hay un régimen interno. Saben lo que tienen que hacer y lo que no. En general estamos delante de grandes profesionales".

Paco López, por otra parte, aseguró que la intención del equipo es "seguir siendo ambicioso", aunque recordó que eso no significa ser "inconsciente" durante los partidos. "Insisto en que no creo que el equipo haya bajado el nivel porque tenemos cosas que mejorar, faltaría más, pero creo que el equipo va creciendo. Lo que pasa es que algunas veces estás más acertado que otras. Cada partido es una historia diferente", indicó Paco.

"La intención es seguir siendo ambicioso pero no me dejo llevar por los resultados. No vamos a ser inconscientes pero nuestra toma de decisiones va a ser siempre la misma", agregó. El entrenador confesó que tras el empate recibido por el Villarreal en el tiempo de prolongación se fue con sensaciones contradictorias, pero se mostró satisfecho por el rendimiento del equipo. "Mostró ese crecimiento en este sistema 3-5-2 tanto defensivo como ofensivo, aunque como siempre con cosas a mejorar", aseguró.

Además, Paco López advirtió del peligro del choque ante la Real Sociedad el próximo viernes, ya que es un equipo "que se siente más cómodo" como visitante. "Sabemos la dificultad del partido del viernes porque va a ser uno de los más peligrosos a los que nos podemos enfrentar ahora y tenemos que ser un equipo muy compacto, que sea valiente y vertical, que la Real se encuentre incómoda en zona de creación", explicó.