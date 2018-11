Campaña para volver a Europa

A quien quiera ver una hipérbole en la mera vinculación de José Campaña con la Roja o en la candidatura granota a plazas europeas, pase lo que pase en el Ciutat no se le alterará el pulso en exceso. Para el resto, el cosquilleo está asegurado. El duelo ante la Real se presenta como una buena unidad de medida para ver hasta dónde es capaz realmente de llegar este Levante y su cerebro: los técnicos de la selección estarán esta noche en las gradas exprofeso para calibrar la evolución del sevillano de cara a futuras convocatorias de Luis Enrique. En la de ayer, aunque estaba entre las opciones, José no pasó el último corte; el, elegido en sustitución de Thiago fue el barcelonista Sergi Roberto.

José Francisco Molina, director deportivo de la RFEF y exzulgrana, se encuentra entre aquellos a los que les pica la curiosidad. El ?24? luce más que nunca con Paco López y su nuevo sistema, el 3-5-2, en el que ha actuado tanto en el pivote defensivo como liderando el frente de ataque junto a Bardhi. En ausencia de Rochina, y con Prcic de nuevo en el once, será este último el caso. Aunque a Campaña no hay últimamente tarea que se le resista; es uno de los máximos recuperadores de LaLiga Santander (el tercero) y el inventor de acciones geniales como las que abrieron el marcador ante Leganés y Villarreal.

Los últimos acontecimientos han pillado cerca a su representante. Se dejó ver por Buñol, sin que eso sirviese como pretexto para iniciar los contactos para la ampliación de contrato del ?24?. El club, más allá de la declaración de intenciones de hace casi medio año, no ha movido ficha hasta la fecha. Campaña se mantiene con sus 15 millones de cláusula y una vinculación que caduca en junio de 2020.

Del último tramo de competición han salido los granotas con 13 puntos sobre 15 posibles y empatados con el Madrid, sexto. De ganar a los donostiarras dormirían en posiciones europeas, igualados con la zona de Champions, y sobre todo a once del descenso. Suficiente renta como para ir pensando durante el parón internacional en cotas mayores, aún con dos tercios del campeonato y con la mitad del puntaje mínimo ya alcanzado. También una victoria contra la Real desató la euforia el curso pasado, aunque entonces antes de tiempo: era la quinta jornada de LaLiga.

La clasificación del equipo de Garitano engaña, sobre todo a domicilio. Es uno de los mejores visitantes, con tres triunfos, un empate y dos derrotas lejos de Anoeta. «Tenemos gente con gol y hay que potenciarlo para que cada vez dé más frutos», destacaba antes de viajar el técnico vasco, dispuesto a dar guerra. Con él llega al Ciutat gente del calibre de Janujaz, Juanmi, William José, Oyarzabal, Illarra o Diego Llorente, convocado por segunda vez por Luis Enrique.

Mientras en San Sebastián ponen a los de Paco López de ejemplo -recuerdan que también pasaron por una mala racha-, estos se conciencian para mantener «los pies en el suelo». «Debemos aprovechar esta situación y lograr cuanto antes los 42 puntos; a partir de ahí veremos a lo que podemos aspirar», defendía Chema, para quien «lo que importa es que estamos logrando resultados y el equipo compite» a pesar de que quedan ajustes por realizar tras el cambio de esquema.

Fue organizarse en torno a un 3-5-2 y llegar las primeras victorias en casa. Alavés y Leganés ya sucumbieron en semanas anteriores, aun con las dudas propias del primer partido y los inconvenientes propios de la tormenta caída durante el segundo. El entrenador de Silla se encuentra esta vez en la obligación de retocar la alineación utilizada durante los últimos tres encuentros, a raíz de la lesión de Rochina. Jugadores como Mayoral, Coke e incluso Cabaco también opositan al once.