Decepción Real antes del parón

Cuando todo parecía abocado a recuperar la senda de la victoria, cinco minutos críticos del Levante cambiaron tres puntos por una derrota y la sensación de que tanto en Vila-real como este viernes, el cuadro granota desperdició la oportunidad de seguir con su ritmo imparable. Con poco, un equipo como el de Garitano, sin exceso de mordiente y con poca identidad hasta le fecha, se encontró con un gol tempranero de Chema pero de poco valió. En la segunda parte, Theo, Juanmi y Oyarzabal echaron por tierra el esfuerzo del grupo de Paco López. Y con eso se esfumó acabar en puestos europeos esta jornada y meter distancia con la zona media. En definitiva, un golpe directo a la moral de un equipo que cuando baja la guardia vuelve a la realidad.

Paco sorprendió con el once. Cambió más de lo habitual. Sacó de la delantera a Morales y lo metió en la banda. Arriba turno para Mayoral y Boateng, dos de los mejores de la primera parte. De hecho, hasta con la defensa hubo fortuna (al menos hasta el segundo periodo). Chema volvió ser titular con Cabaco ya recuperado, aunque tras una semana complicada, y se convirtió en protagonista a los pocos segundos. El central de Caudete, inspirado cada vez que se mide a la Real, volvió a ser vital para el cuadro azulgrana. Si hace un año era con una volea espectacular, ayer con un remate que golpeó en Diego Llorente y acabó en la red.

Una vez más, el Levante se ponía por delante en el marcador y encontraba el contexto preferido para llevar a la Real a su terreno. Al robo y salida rápida. Pero ayer faltaba Morales más cerca de los de arriba y Mayoral y Boateng, a gran nivel en la asociación, no terminaban de generar un peligro constante y real al cuadro donostiarra.

A pesar de eso, el Levante fue dominador del juego y de la primera parte. Pero fue un dominio frío. Sin la pegada habitual y más en el centro que en la zona de tres cuartos. Eso cambió en el segundo periodo. Garitano acertó desde el banquillo y metió a Zurutuza para equilibrar la balanza en la medular. Eso sí, el cuadro granota pudo matar el choque con 1-0. Primero Mayoral, más acertado fuera del área que dentro, desaprovechó un pase de Campaña y después Jason, a quien Bardhi le puso un regalo pero cuyo remate se marchó fuera. Y en esa ocasión del gallego se murió el partido. Del 2-0 se pasó al 1-1. Theo Hernández encontró hueco y batió a Oier, espectador de lujo hasta el momento, para dar alas a una Real Sociedad que en ningún momento parecía haber creído en el triunfo.

Cuando el equipo todavía se estaba recuperando del gol de la Real Sociedad llegó el de Juanmi en un error global defensivo. El tercero fue simplemente el golpe definitivo al cuadro de Paco López por medio de Oyarzabal, que se desactivó cuando menos lo imaginaba el público del Ciutat, que incluso se levantó a animar a pesar del marcador final. No es para menos. La derrota llegaba después de un mes y medio. Cuatro victorias y un empate. No es tiempo para alarmarse, aunque la falta de nervio con el 1-0 debe servir para que no vuelva a pasar.



Ficha técnica:



1 - Levante UD: Oier, Rober Pier, Chema, Postigo, Campaña, Prcic (Roger, m.84), Jason (Moses Si,on, m.90), Morales, Bardhi, Boateng y Borja Mayoral (Coke, m.77).

3 - Real Sociedad: Moya, Aritz, Llorente, Moreno, Theo; Gorosabel (Zurutuza, m.46), Illarra, Zubeldia (Juanmi, m.56), Januzaj; Willian José y Oyarzabal.

Goles: 1-0, m.3: Chema. 1-1, m.72: Theo. 1-2, m,77: Juanmi. 1-3, m.83: Oyarzabal.

Árbitro: Medié Jiménez (C. Catalán). Amonestó por el Levante a Boateng, Campaña, Bardhi y Chema, y por la Real Sociedad a Illarra.

Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga disputado en el estadio 'Ciutat de València' ante 19.890 espectadores.