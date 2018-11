¿Dependencia de Morales? Se busca pareja de delanteros

Paco López tiene semana y media para encontrar la fórmula que le permita tomar la delantera en El Alcoraz. Para dar con la sociedad que haga olvidar la ausencia de José Morales, quien no viajará a Huesca por sanción. El Levante ha sido incapaz en lo que va de temporada de vencer sin el '11' en ataque, ya sea porque actuaba de extremo o, como frente a la Real, de carrilero zurdo. Su pareja con Boateng ha resultado infalible (dos partidos, dos victorias); la formada con Roger también ha dado unos resultados sobresalientes, triunfo en el Santiago Bernabéu incluido.

El problema para los granotas es que el resto de combinaciones no han resultado provechosas hasta ahora. Ni siquiera Roger-Boateng, a la que el de Silla recurrió con éxito hasta en cuatro oportunidades a su llegada al banquillo, en la 17/18: tres victorias y un empate. A diferencia del Pistolero, quien está en sus mejores números en LaLiga Santander, el ghanés necesita todavía un empujón para volver a su mejor versión. El viernes, ante los donostiarras, puso empeño y pelea de sobra; le faltó pegada, como a Borja Mayoral, con quien en teoría debería mezclar bien.

Una de las lecciones que dejó la dolorosa derrota de Valladolid es que Roger y Mayoral tienen difícil encaje de partida. Por tener condiciones similares, ser más rematadores puros, por momentos se neutralizan sobre el campo. A la vuelta de Zorrilla, no en vano, ambos fueron sacrificados por su pobre rendimiento como pareja y en plena evolución al 3-5-2.

Las únicas vías por explorar son las que incluyen en la ecuación a Dwamena, que no ha jugado de inicio en LaLiga. Sí que lo hizo en Copa junto a Mayoral, con un balance no excesivamente halagüeño. El ghanés tiene a su favor su recorrido y potencia física, que le permitirían asumir un rol parecido al de Morales como segundo punta. El nigeriano Simon, aunque no es un delantero al uso, ofrece igualmente similares características a las del '11' azulgrana.

Dwamena va a poder trabajar a las órdenes de Paco López durante todo el paro liguero. Lo mismo sucede con Roger, uno de los sacrificados por los cambios que el técnico introdujo en el once en el último duelo. El desgaste físico que conllevan las convocatorias de selecciones, tanto por los partidos jugados como por la práctica incapacidad para realizar entrenamientos de calidad, ya lastró a Boateng a su anterior pasó por las 'Black Stars'. 'Manolito' perdió la titularidad en el Bernabéu precisamente por eso, ya que previamente había cuajado un «gran partido» en Getafe. Se lo reconocía el técnico hace unos días.

Mayoral tiene sendos compromisos con la sub-21 española mañana y el próximo lunes, por lo que no volverá a ejercitarse junto a sus compañeros hasta el miércoles de la semana que viene. Un día antes se espera al ghanés, cuyo combinado nacional visita Etiopía el domingo. Ambos se encuentran todavía inéditos de cara a puerta en LaLiga, como Dwamena.



Partícipe en cinco de 18 goles

Aparte de los cuatro tantos anotados, uno de penalti, Morales asistió a Rochina en el que este anotase frente al Leganés. El Comandante ha participado directamente en una cuarta parte de los 18 goles que lleva el Levante.