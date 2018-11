Cabaco se lesiona y es baja con Uruguay

Erick Cabaco se ha lesionado y no podrá jugar contra Brasil —y posiblemente contra Francia tampoco— con Uruguay. Por su carácter, sus condiciones y la ausencia de los centrales habitualmente titulares, el levantinista iba a entrar directamente en el once en su primera convocatoria. Un estreno soñado para cualquier internacional ante dos de las selecciones más potentes del planeta.

Óscar Washington Tábarez se vio en la obligación de buscar recambios para los atléticos Giménez y Godín, así como para Sebastián Coates. La ausencia por lesión del jugador del Sporting de Portugal fue la última en confirmarse, el lunes, y completó la involuntaria criba. De los cuatro defensas inicialmente citados por el seleccionador uruguayo hace tres semanas, incluido Gastón Silva, ninguno está en la concentración de Londres. La cita ante la canarinha tendrá lugar el viernes en el Emirates Stadium, pero Cabaco cayó lesionado a última hora del miércoles, lo que motivó a su vez que el técnico celeste requiriese de urgencia a Mauricio Lemos, actualmente en el Sassuolo y ex de la UD Las Palmas, otro central poco habitual.

Erick se encontraba sobre aviso desde finales de octubre, aunque la citación oficial llegase la semana pasada. Este martes se incorporaba de urgencia al grupo Emi Velázquez, del Rayo, quien junto a Bruno Méndez completa la terna de centrales disponibles en este ciclo para Tábarez.

La llamada charrúa iba a permitir al '18' azulgrana recuperar tono competitivo, después de permanecer inactivo desde el 27 de octubre por un esguince en el tobillo izquierdo. Paco López le incluyó de nuevo en la lista frente a la Real, aunque no recurriría finalmente a sus servicios. Hasta el percance contra el Leganés, que le obligase a ser sustituido a la media hora de juego por Chema, acumulaba cuatro titularidades seguidas: las mismas que victorias encadenase el equipo.

No está siendo un inicio de LaLiga Santander fácil en cuanto a lesiones para el futbolista, a quien sendas molestias musculares obligaban a pedir el cambio frente a Alavés y Getafe. Solo completó el encuentro en el Bernabéu. El técnico se quedaría nuevamente con lo puesto de tener que prescindir de él, ya que dispondría de Postigo, Róber y Chema para formar el 3-5-2 en la visita a El Alcoraz de Huesca.