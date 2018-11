Paco "pasa" de su cláusula

"Cuando se firmó entiendo al club, era mi primer año con un proyecto nuevo como entrenador de Primera, no es que existieran dudas pero sabemos cómo funciona el fútbol. Pero ese anexo es insignificante porque en el momento en el que el club mantenga la categoría voy a tener un año más de contrato. No le doy importancia, vivo tanto el día a día que hablar de eso no me gusta nada, pero no por más allá de que se sepa sino porque el fútbol es muy de presente". Así responde Paco López a la pregunta sobre su contrato y su vinculación con la entidad granota. Paco López, firmó inicialmente hasta 2019 con el filial, adecuó en mayo su contrato ya con cantidades de Primera por lo que queda de temporada con opción a otra por la permanencia. Su rescisión cuesta 2 millones de euros, si bien el club ha vuelto a curarse en salud con una ventana de escape, pero desde el banquillo se mantienen tranquilos con su situación. "Lo veo lógico, lo entiendo y lo comprendo y no creo que sea por desconfianza. Las experiencias vividas ¡están para aprender y si el club considera que ha tenido otras experiencias malas en ese sentido es normal. Esto de los contratos es como todo, lo más importante es que hay confianza por parte del club hacia nosotros y de nosotros hacia el club", explicó el técnico de Silla en su entrevista en Sin Tregua Radio en la 97.7 radio Levante.

Paco López habló también sobre qué espera conseguir como técnico y una de sus grandes ilusiones. "¿Dónde hay que firmar para ganar un título con el Levante? Lo firmaba ya", señaló. Por último, sobre su relación con Tito, el técnico de Silla se muestra contento con el 'feeling' con el director deportivo. "No soy quién para juzgar, lo único que puedo decir nos vaya bien y sigamos juntos todos, será señal de que las cosas han funcionado. No estoy en la cabeza de los que deciden, pero me gustaría que estuviésemos juntos durante muchos años", explicó.

Por último, Paco López restó importancia a la lesión de Cabaco con la selección y aseguró que "no es grave". " Se ha resentido de la última lesión en el tobillo, no hemos creído conveniente forzarlo. Han hablado el médico de la selección y el del Levante, va a continuar allí porque podría estar para el próximo partido y no parece que sea grave", explicó el entrenador de Silla.



El caso Toño

En la entrevista, Paco López también habló sobre el caso Toño. "No me ha decepcionado, fue un error que le puede pasar a cualquiera y que no se puede volver a repetir. En el vestuario escrito no hay nada, pero son muy claros y no hace falta en absoluto ni tenerlos en papel ni por escrito y lo fundamental es tener unos valores, que los cumplamos y este vestuario ha demostrado que esto es así. Yo soy muy de recordar ciertas cosas porque son gente joven y hay que entenderlo y ha pasado muchas veces. Sí que les recuerdo que seamos conscientes y profesionales, nunca está de más hacerlo, no es cuestión de desconfianza. Son gente joven y creo que es muy normal que vayan de cena, muchas veces las provocamos nosotros para cohesionar al grupo", sentenció el entrenador granota.