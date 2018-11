No hay mejor recuerdo posible que tres puntos

No hay mejor recuerdo posible que tres puntos I. HERNÁNDEZ

Hay ganas de volver a sonreír y no despertarse del sueño de hacer historia. La derrota en Majadahonda ha disparado al Atlético en la clasificación, a siete puntos de distancia, pero aún hay mucha tela que cortar. El propósito del Súper Levante Femenino es mantener el pleno de victorias en Buñol ante un Málaga plagado de caras conocidas y de paso poder recortar distancias con Barça y/o las propias colchoneras, que cerrarán la jornada en el Mini Estadi. La segunda plaza y con ello el billete a la Champions también sería un hito. Ahora está a tres unidades.

El vestuario ni echa la mirada atrás ni hace cuentas a futuro sino que se ha conjurado para sumar la quinta victoria seguida en la Ciudad Deportiva. Esta permitiría afrontar con el depósito a rebosar la visita entre semana al Granadilla (miércoles 21, 20 horas), que pisa los talones en la cuarta plaza y que además será el rival cuatro días después en el arranque de la Copa de la Reina (domingo 25, 12 horas).

El Málaga le ha cogido el gusto a la categoría y apenas está dando señales de ser un recién ascendido. Llegará sin presión tras haber ganado tres de los últimos cuatro duelos. Su técnico es Antonio Contreras, que llegó eal banquillo del Levante en 2011 y puso fin a su etapa een mayo de 2015. En la plantilla hay tres exjugadoras granota: Leti Méndez, Adriana Martín y Miriam Diéguez. «Viví tres años espectaculares y me encantaría ver a todo el mundo. He hablado con mucha gente que seguro que vendrá al partido. Es la vuelta de Antonio, de Adri, de Miriam y la mía. Tenemos gente allí que apreciamos. El Levante es de los tres mejores equipos que hay en la Liga y vamos con la ilusión de ir a por el encuentro, pero también con humildad y respeto», argumenta Leti. El cara a cara cambió de horario por el GP de Cheste.

Será la reanudación de la competición tras el descanso por los compromisos internacionales. En el bando granota, Ivana y Marta Corredera dieron otro paso más hacia el Mundial de Francia tras formar parte de la expedición que derrotó a Polonia y sumó un brillante empate en Alemania. La Roja sigue creciendo y se ha colado en el Top 5 del ranking UEFA (39.181).

«Hay mucha ilusión. Vamos a luchar por estar arriba. Nos tenemos que quedar con que se compitió. A los dos (Atleti y Barça) los tendremos en la segunda vuelta en casa y esperemos conseguir algo más». Alharilla traslada un mensaje de confianza y ambición. La jienense, eso sí no se fía porque conoce de qué es capaz Antonio Contreras: «Va ser un partido difícil. Antonio y sus jugadoras no nos van a poner las cosas fáciles, lo llevan en el ADN. Nos tenemos que centrar en hacer nuestro juego, como nosotras sabemos y así seguro que los tres puntos se quedarán en casa». Kino no podrá contar con Eva Navarro, que persigue el oro en el Mundial Sub-17, y ya dispone de Banini, que debutó contra el Atlético. La argentina llega tras contribuir en la clasificación de su selección al Mundial. Ona y Andrea Palacios se mantienen de baja.