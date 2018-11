Paco López anuncia el final del ´caso Toño´

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este jueves que su rival del sábado se toma el encuentro como una final y eso provoca que el Huesca "se hace más peligroso", por lo que advirtió de que deben mostrar un nivel parecido al exhibido en la victoria en Getafe.

"Sabemos que el Huesca es un equipo muy peligroso y se hace más peligroso estando en la situación que está porque para ellos es una final como han dicho los jugadores durante la semana. Para ganar tenemos que hacer las cosas muy bien, competir como el día de Getafe", dijo Paco López en rueda de prensa.

"Le tenemos mucho respeto porque han estado muy cerca de ganar en los últimos partidos. Insisto en que será muy complicado como son todos los partidos en Primera. El Levante estando a su nivel puede ganar en cualquier campo", agregó.

El técnico del Levante analizó tácticamente a su adversario. "Tiene virtudes y defectos como todos. Es muy vertical, en su campo utiliza el juego directo y en su estadio con la ayuda de la gente te mete mucho en la vorágine de jugar en campo contrario y la idea es neutralizar esto e intentar que no se imponga la idea de ellos", reflexionó.

Paco López, que adelantó que no tiene decidido si cambiará su sistema de juego en Huesca, dio por zanjado el castigo a Toño García, que se perdió el último partido tras haber sido multado por haber dado positivo en un control de alcoholemia. "El caso Toño es pasado y está a disposición del equipo, jugará si lo creemos conveniente y nos ayudará como lo ha hecho siempre", manifestó.

El técnico valenciano también se refirió a las declaraciones realizadas el pasado miércoles en una cena en la Delegación de Peñas del Levante en la que mostró su deseo de seguir "muchos años" en el club.

"En un acto así todo es más distendido y puede que aparezcan titulares, pero ya lo he dicho otras veces. Si me preguntan, pues sí, me gustaría quedarme. Estoy donde quiero estar, en mi casa, en mi club pero en esto del fútbol lo que digamos hoy dentro de tres semanas pueden surgir cosas. Pero vamos a vivir el presente que es lo que marca esto del fútbol", comentó.