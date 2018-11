Empate con VAR, Vukcevic, Manzanara... Paco López habla de todo

Paco López respondió a todas las cuestiones tras el empate de los suyos frente al SD Huesca:

VALORACIÓN DEL PARTIDO

El punto es bueno por cómo se ha desarrollado el partido. No ha sido de nuestros mejores partidos y nunca sabremos si por demérito nuestro por estar mal o porque el Huesca ha hecho las cosas muy bien. Esto es Primera División. Aquí cuando vas fuera de casa y te crean situaciones de gol, entiendo que estemos mal acostumbrados a que el Levante tenga que ganar en cualquier campo. No hemos hecho las cosas como me gustaría. Seguimos en periodo de mejora, pero seguimos siendo el Levante. El Huesca es un equipo muy agresivo y vertical en su campo y si no eres capaz de llevar el control puede pasar lo que nos ha pasado. El punto es bueno, queríamos los tres y tenemos mucho que mejorar. Que nos sirva esto una vez más de aprendizaje.

VALORACIÓN DEL DOBLE PIVOTE VUK-PRCIC Y ENTRADA BARDHI

No habían jugado aún juntos. Era el segundo partido de Vukcevic y no era fácil. Otra prueba, ante las bajas. Tenemos la plantilla como la tenemos y hay que superar las adversidades. Son jugadores de la plantilla y tienen las capacidades de jugar en este equipo y lo tienen que demostrar en cada partido.

VUKCEVIC Y SU AGRESIVIDAD Y ENTRADA DE MANZANARA

Lo de Vukcevic: no me gusta individualizar. Hay que tener en cuenta las circunstancias en las que entra en el equipo. No es fácil, pero al final Vukcevic y Prcic han jugado demasiado paralelos. No es fácil, insisto, porque no han jugado demasiado todavía juntos o no lo habían hecho. Era un precio que podíamos pagar y no ha sido el motivo principal por el cual no hemos hecho un gran partido. Con respecto a Fran Manzanara, el partido se daba para ello. Lo hemos traído porque confiamos en él, que nos puede aportar y ayudar. Y lo hemos hecho con todas las consecuencias como si fuera cualquier jugador del primer equipo.

INCIDENCIA DEL VAR

No se la incidencia del VAR. No he visto las imágenes. Ya sabemos las circunstancias en las que interviene y si lo ha hecho es porque habrá sido claro. Nosotros interpretamos que puede haber un posible penalti sobre Boateng al final y no ha entrado. Estamos en lo de siempre. No lo he hecho nunca ni lo haré ahora. No me quejo ni entraré a valorar las actuaciones del árbitro y del VAR.

JASON POR EL CENTRO Y NO BARDHI

Han influido muchas cosas. Coke llevaba mucho sin jugar. Cabaco venía arrastrando molestías. Bardhi venía de jugar dos partidos completos con la selección. Había muchos riesgos. Y Jason es un jugador tácticamente inteligente y había trabajado durante la semana y se podía adaptar perfectamente a esa posición.

FALTA DE LIDERAZGO

Hemos superado diferentes adversidades durante el partido. No creo que haya sido cuestión de liderazgo. Tenemos a jugadores como Coke o Cabaco, que pese a su juventud también arrastra a los demás. Tenemos lo que tenemos y no podemos tenerlo todo. Nos gustaría tener a jugadores buenos con capacidad de liderazgo. Tenemos la plantilla que tenemos en cuanto a características. Hay determinados momentos en los que los jugadores con mayor experiencia te aportan y te ayuda, pero insisto en que los jugadores que tenemos tienen unas capacidades y es muy difícil que tenga tantas y tantas características.