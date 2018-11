Raphael Dwamena quiere jugar con el Atlético Levante

Raphael Dwamena está dispuesto a todo por jugar. Incluso a hacerlo con el Atlético Levante, como el propio jugador y sus representantes, los hermanos Degen, le han trasladado recientemente al club. El delantero, en su afán por gozar de continuidad y acelerar su integración, se ha ofrecido a actuar en Segunda División B con el filial. Una práctica habitual en otras ligas pero que no permite legalmente LaLiga Santander.

El ghanés, segundo fichaje más caro en la historia del club, no tiene minutos en el campeonato desde la tercera jornada. Han pasado tres meses desde su última participación, en el Derbi del Ciutat, al margen de su presencia en el once en Copa del Rey. En Lugo, en una alineación plagada de suplentes, completó su primer partido con el Levante UD.



La Copa África, en el horizonte

Su ausencia en las últimas convocatorias de Ghana es uno de los detonantes del ofrecimiento. Dwamena no quiere perderse la fase final de la Copa África 2019, a la que su selección aspira a clasificarse a principios del año que viene. El punta considera que con oportunidades podrá recuperar su mejor confianza y un puesto entre las 'Black Stars'; curiosamente, junto al también granota Emmanuel Boateng.



No hay liga de 'reserves'

En el Levante inicialmente no se plantean su cesión en enero, como también llegaron a plantear Raphael y sus agentes. De ahí que haya surgido la propuesta de reforzar puntualmente al Atlético Levante. En España no existe la liga de 'reserves' -como por ejemplo en la Premier-, concebida al mismo tiempo para dar la alternativa a los jóvenes valores y ofrecer minutos a los jugadores del primer equipo que salgan de una lesión o no disfruten de minutos regularmente.

Su desconocimiento del castellano han ralentizado la adaptación de Dwamena, a quien deportivamente se esfuerzan por pulir los técnicos. El ghanés recibe instrucciones tácticas casi a diario, tanto en video como sobre el césped, de Paco López y sus ayudantes. A su paso por ligas de menor exigencia, como la austriaca y la suiza, no ha adquirido los conceptos necesarios para el máximo nivel. Su actitud y condiciones físicas son innegables. En sus apariciones iniciales dio dos asistencias de gol.