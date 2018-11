Borja, te falta la rúbrica

Borja Mayoral ha sido el gran protagonista ayer en la firma de autógrafos en la Tenda Granota del Ciutat. El delantero se ha dado un baño de masas, especialmente con los más pequeños. Vukcevic, el más caro de la historia, y las flamantes jugadoras del femenino Soni y Corredera, han estado junto a él en el mismo acto.

Metido ya en la dinámica después de que Paco López no dudara en sentarlo cuando no carburara, en los últimos partidos Mayoral ha ido a más. Eso sí, le falta la 'rúbrica' más importante de todas. Aunque marcó en Copa ante el Lugo, el gol sigue siendo cosa de Roger, autor de siete en lo que va de temporada.

Pese a todo, no hay duda de que el internacional sub-21, cedido por el Real Madrid, es un futbolista que ha caído de pie pese a que deportivamente aún no ha cumplido las expectativas. Al club, que pagará más o menos en función de lo que participe con el equipo, ya que el objetivo del Real Madrid y el suyo propio era acumular partidos, la temporada de Mayoral como granota va a costarle cerca de 4 millones. Una cantidad más que importante en Orriols, donde le guardaron la ficha hasta el último momento. Mayoral fue la guinda, pero es que o venía él o no lo hacía nadie.

Borja cuenta con el respaldo de los técnicos pese a no haber marcado todavía. De él gusta mucho lo que aporta al juego y el trabajo para el equipo. Pese a que su rol en el Madrid era otro, en el Levante no le están doliendo prendas en hacer más kilómetros. La contrapartida, eso sí, es que juega más lejos del área, la zona en la que realmente es un determinante. Eso y que acaba los partidos justo de gasolina. Sin embargo, que aún no haya marcado no es algo imprescindible para mantenerse en el once. En los últimos partidos ha ido entrando cada vez más.

En La Cerámica, días después del bautismo goleador en Copa, sustituyó a Roger a falta de media hora y participó activamente en las jugadas más importantes, incluida la del 0-1. Al partido siguiente fue titular contra la Real Sociedad, en detrimento precisamente del Pistolero. Y repitió en Huesca. Dos titularidades seguidas que contrastan con su paso por el banquillo a raíz de que se tocara fondo en Valladolid.

El hecho de que llegara el último día y que luego enganchara una convocatoria con la selección ha tenido mucho que ver en que Mayoral aún no se haya cogido. Sin embargo, la delantera es fuente de buenas noticias. Roger está en sus mejores números, aunque de boca del míster también ha escuchado que su rol va más allá de si marca o no. Y tras un bajón físico, Boateng empieza a coger el punto. Tan sólo falta que Raphael no se quede muy atrás.